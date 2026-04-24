«Мы будем делать анализ». Трубина сравнили с казахстанским голкипером

Бывший вратарь сборной Казахстана Юрий Новиков в эксклюзивном интервью Sports24.kz сравнил голкипера «Кайрата» Темирлана Анарбекова с украинским вратарем лиссабонской «Бенфики» Анатолием Трубиным:

«Трубин играет на этом уровне уже много лет. Поэтому, пока не попадешь туда, сравнивать нет смысла. Конечно, когда Анарбеков начнет играть в Европе, мы будем проводить анализ».

В сезоне 2025/26 Анатолий Трубин провел 46 матчей на клубном уровне, пропустив 37 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.