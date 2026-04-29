  4. Смешная сумма. Известно, сколько Реал заплатит за Моуриньо
29 апреля 2026, 16:28 | Обновлено 29 апреля 2026, 16:51
Смешная сумма. Известно, сколько Реал заплатит за Моуриньо

Лишь 3 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

По информации испанских и португальских СМИ, президент Реала Флорентино Перес склоняется к возвращению в команду наставника Жозе Моуриньо.

Мадридский клуб точно попрощается с Альваро Арбелоа, а заменить его было решено Моуриньо, который уже успешно тренировал Реал с 2010 по 2013 год.

Сообщается, что никаких проблем договориться с Бенфикой о расторжении контракта не будет. Указывается, что это будет стоить Реалу три миллиона евро, что назвали «смешной суммой».

Сам Моуриньо ждет шанса снова работать с топ-командой.

Жозе Моуриньо Бенфика Реал Мадрид Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
в историях с Моуриньо основное платят, когда пытаются от него избавиться
напыщенный сбитый летчик
І ще 20  самому Мауру через пів-року, коли його виганяти будуть.😀
Самый переоцененный тренер в мире
Чекайте, який Моуріньо, яка компенсація? Ще черніла не висохли, як ви написали, що Клопп уже підмахнув контракт і тільки шукає, куди сховав напрасовані шкарпетки.
Особливий тренер фізкультурник
