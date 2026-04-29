Смешная сумма. Известно, сколько Реал заплатит за Моуриньо

По информации испанских и португальских СМИ, президент Реала Флорентино Перес склоняется к возвращению в команду наставника Жозе Моуриньо.

Мадридский клуб точно попрощается с Альваро Арбелоа, а заменить его было решено Моуриньо, который уже успешно тренировал Реал с 2010 по 2013 год.

Сообщается, что никаких проблем договориться с Бенфикой о расторжении контракта не будет. Указывается, что это будет стоить Реалу три миллиона евро, что назвали «смешной суммой».

Сам Моуриньо ждет шанса снова работать с топ-командой.