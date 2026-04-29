Смешная сумма. Известно, сколько Реал заплатит за Моуриньо
Лишь 3 млн евро
По информации испанских и португальских СМИ, президент Реала Флорентино Перес склоняется к возвращению в команду наставника Жозе Моуриньо.
Мадридский клуб точно попрощается с Альваро Арбелоа, а заменить его было решено Моуриньо, который уже успешно тренировал Реал с 2010 по 2013 год.
Сообщается, что никаких проблем договориться с Бенфикой о расторжении контракта не будет. Указывается, что это будет стоить Реалу три миллиона евро, что назвали «смешной суммой».
Сам Моуриньо ждет шанса снова работать с топ-командой.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка ЛЧ
Хейли Баптист продолжает невероятный путь в столице Испании, пробившись в полуфинал