ПСЖ vs Бавария. Легенда Шахтера спрогнозировал финалиста Лиги чемпионов

Легендарный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер считает Баварию фаворитом полуфинальных встреч Лиги чемпионов против ПСЖ.

– В процентном отношении, кто, по вашему мнению, на бумаге ближе к финалу?

– Для меня «Бавария».

– Не могу не спросить прогноз на предстоящий поединок?

– Я поставлю на Баварию. Предположу, что немецкая команда выиграет с минимальным счетом 2:1 и тем самым сделает определенный задел перед ответным матчем, – сказал Кучер.

Матч ПСЖ – Бавария запланирован на сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч команды проведут в среду, 6 мая.