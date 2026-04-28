ПСЖ vs Бавария. Легенда Шахтера спрогнозировал финалиста Лиги чемпионов
Александр Кучер больше верит в подопечных Венсана Компани
Легендарный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер считает Баварию фаворитом полуфинальных встреч Лиги чемпионов против ПСЖ.
– В процентном отношении, кто, по вашему мнению, на бумаге ближе к финалу?
– Для меня «Бавария».
– Не могу не спросить прогноз на предстоящий поединок?
– Я поставлю на Баварию. Предположу, что немецкая команда выиграет с минимальным счетом 2:1 и тем самым сделает определенный задел перед ответным матчем, – сказал Кучер.
Матч ПСЖ – Бавария запланирован на сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч команды проведут в среду, 6 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
