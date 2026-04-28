Александр Кучер дал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария

Сегодня, 28 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. В Париже встретятся «ПСЖ» и «Бавария». О шансах команд в этом противостоянии сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер.

– Александр, каковы ваши ожидания перед игрой «ПСЖ» –«Бавария»?

– Эта вывеска соответствует и финалу Лиги чемпионов, но так получилось, что кто-то один должен будет сойти с дистанции за шаг до решающего поединка. «Пари Сен-Жермен» – действующий обладатель трофея, а «Бавария» – досрочно стала чемпионом Германии. Я уверен, что нас ждет увлекательный матч на больших скоростях. Как бы это банально не звучало, но угрозы в этом матче можно ждать от любого игрока.

– «ПСЖ» и «Бавария», особенно немецкий клуб, в нынешнем сезоне демонстрирует феноменальную результативность. В связи с этим стоит ли ждать много голов в этой встрече?

– Думаю, да. Гола три-четыре мы точно увидим. Индивидуальные качества футболистов позволяют об этом говорить с уверенностью. Если, конечно, обе команды не будут осторожничать, все-таки на кону стоит многое.

– В процентном отношении, кто, на ваш взгляд, на бумаге ближе к финалу?

– Для меня все-таки «Бавария».

– Из-за дисквалификации на тренерском месте будет отсутствовать наставник мюнхенцев Венсан Компани. Это может сказаться на потенциале команды?

– Не думаю. Связь позволяет вносить коррективы в игру коллектива. Тем более, что «Бавария» сейчас действует, как один механизм.

– Вы сказали, что будет забито три-четыре мяча. Не могу не спросить о прогнозе на предстоящий поединок?

– Я поставлю на «Баварию». Предположу, что немецкая команда выиграет с минимальным счетом 2:1 и тем самым, сделает определенный задел перед ответным матчем.