МАРКЕВИЧ: «Именно эти клубы больше всего заслужили встретиться в финале»
Тренер – о полуфиналах Лиги чемпионов
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о полуфиналах Лиги чемпионов 2025/26.
«Какой полуфинал будет интереснее? Конечно, ПСЖ – «Бавария». Именно эти клубы больше всего заслужили, чтобы встретиться в финале, но что есть, то есть. С другой стороны, в выигрыше останутся поклонники футбола, ведь они станут свидетелями двух противостояний с участием грандов.
Еще рано отдавать кому-то предпочтение не только в этой паре, но и в противостоянии «Арсенала» с «Атлетико». У этих команд впереди еще важные матчи в чемпионатах своих стран, и многое будет зависеть от того, обойдется ли им без потерь ведущих игроков», – сказал Маркевич.
