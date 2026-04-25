  4. МАРКЕВИЧ: «Именно эти клубы больше всего заслужили встретиться в финале»
25 апреля 2026, 23:43
МАРКЕВИЧ: «Именно эти клубы больше всего заслужили встретиться в финале»

Тренер – о полуфиналах Лиги чемпионов

25 апреля 2026, 23:43 |
493
0
МАРКЕВИЧ: «Именно эти клубы больше всего заслужили встретиться в финале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о полуфиналах Лиги чемпионов 2025/26.

«Какой полуфинал будет интереснее? Конечно, ПСЖ – «Бавария». Именно эти клубы больше всего заслужили, чтобы встретиться в финале, но что есть, то есть. С другой стороны, в выигрыше останутся поклонники футбола, ведь они станут свидетелями двух противостояний с участием грандов.

Еще рано отдавать кому-то предпочтение не только в этой паре, но и в противостоянии «Арсенала» с «Атлетико». У этих команд впереди еще важные матчи в чемпионатах своих стран, и многое будет зависеть от того, обойдется ли им без потерь ведущих игроков», – сказал Маркевич.

По теме:
Наконец-то не поражение. Атлетико одержал волевую победу над Атлетиком
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, в котором произошел разгром
Артета повторил рекорд Венгера в Арсенале
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Металлиста 1925 НОСОВ: «Мбаппе – абсолютный клоун»
Футбол | 25 апреля 2026, 18:14 8
Президент Металлиста 1925 НОСОВ: «Мбаппе – абсолютный клоун»
Президент Металлиста 1925 НОСОВ: «Мбаппе – абсолютный клоун»

Владимир Носов уверен, что Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор убивают «Реал»

ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
Хоккей | 25 апреля 2026, 08:59 0
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины завершила турнир. Итоговая таблица

Удалось завоевать бронзу

Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Футбол | 25.04.2026, 07:47
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Бокс | 25.04.2026, 03:02
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
8,33% тренеров на чемпионате мира были уволены из Челси
Футбол | 25.04.2026, 22:17
8,33% тренеров на чемпионате мира были уволены из Челси
8,33% тренеров на чемпионате мира были уволены из Челси
Популярные новости
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 13
Футбол
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
ФИФА приняла решение после предложения заменить Италию на Иран на ЧМ-2026
24.04.2026, 06:57 9
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
Шахтер может переехать из Львова. Ахметов готовит крупную сделку
24.04.2026, 11:18 55
Футбол
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
УАФ определилась с двумя кандидатами на должность тренера сборной Украины
24.04.2026, 10:20 24
Футбол
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
Усик – Верховен. За месяц до шоу: как выглядят котировки букмекеров на бой
24.04.2026, 13:28
Бокс
Нил Робертсон оформил выход в 1/8 финала ЧМ, Уилсон хотел надкусить кий
Нил Робертсон оформил выход в 1/8 финала ЧМ, Уилсон хотел надкусить кий
24.04.2026, 10:57 1
Снукер
