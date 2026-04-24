Мирон Маркевич назвал будущего чемпиона

Мирон Маркевич поделился прогнозом на чемпионат Украины сезона 2025/26 и назвал главного претендента на титул. По мнению известного тренера, чемпионская интрига фактически закончена, а золото достанется «Шахтеру».

«Я думаю, что «Шахтер» станет чемпионом. А вот за 2–4 место будет борьба. Будет интересная борьба, вот «Металлист 1925» подтянулся», – сказал Маркевич.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».