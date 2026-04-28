Воспитанник Динамо открещивается от перехода в Карпаты: «Новостей нет»

Футболист луганской Зари Роман Вантух, являющийся воспитанником киевского Динамо, отреагировал на слухи, которые сватают его в расположение львовских Карпат.

– На днях прошла информация, что ты можешь продолжить карьеру в «Карпатах». Что вы можете сказать об этом?

– На данный момент я игрок «Зари». Я рад защищать цвета луганской команды. Мне доверяют в «Заре». Увидим, что будет летом.

– У тебя контракт с «Зарей» истекает в июне 2026 года?

– Именно так. Пока больше новостей нет, – сказал Вантух.

В нынешнем сезоне Роман Вантух провел 19 матчей за луганскую Зарю, забив четыре гола и отдав 3 результативных передачи. Контракт Романа с Зарей подходит к концу 30 июня 2026 года.