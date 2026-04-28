  4. Воспитанник Динамо открещивается от перехода в Карпаты: «Новостей нет»
28 апреля 2026, 19:02
Воспитанник Динамо открещивается от перехода в Карпаты: «Новостей нет»

Роман Вантух отреагировал на слухи

ФК Заря. Роман Вантух

Футболист луганской Зари Роман Вантух, являющийся воспитанником киевского Динамо, отреагировал на слухи, которые сватают его в расположение львовских Карпат.

– На днях прошла информация, что ты можешь продолжить карьеру в «Карпатах». Что вы можете сказать об этом?

– На данный момент я игрок «Зари». Я рад защищать цвета луганской команды. Мне доверяют в «Заре». Увидим, что будет летом.

– У тебя контракт с «Зарей» истекает в июне 2026 года?

– Именно так. Пока больше новостей нет, – сказал Вантух.

В нынешнем сезоне Роман Вантух провел 19 матчей за луганскую Зарю, забив четыре гола и отдав 3 результативных передачи. Контракт Романа с Зарей подходит к концу 30 июня 2026 года.

По теме:
Стало известно, кто будет судить топ-матч Динамо – Шахтер
Битва за выживание: у Оболони минус три игрока перед важным матчем
Без финала против Динамо. Чернигов сообщил плохие новости об игроке
Роман Вантух Заря Луганск Динамо Киев Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Симеоне подтвердил: Барселона, Арсенал и ПСЖ хотят топ-форварда
Футбол | 28 апреля 2026, 16:58 0
Симеоне подтвердил: Барселона, Арсенал и ПСЖ хотят топ-форварда
Симеоне подтвердил: Барселона, Арсенал и ПСЖ хотят топ-форварда

Атлетико может потерять Альвареса

Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Футбол | 28 апреля 2026, 09:52 32
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение

Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило

Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Футбол | 28.04.2026, 10:22
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Безумие Кривбасса и Динамо, ЛНЗ снова буксует, Шахтер почти чемпион
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бокс | 28.04.2026, 07:18
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Футбол | 27.04.2026, 18:17
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 15
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 16
Футбол
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 39
Теннис
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 18
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
