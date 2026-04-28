ВАНТУХ: «Мне доверяют в Заре. Посмотрим, что будет летом»
У Романа летом заканчивается контракт
Полузащитник «Зари» Роман Вантух прокомментировал свой гол в ворота «Вереса» (2:0) в 25-м туре УПЛ, а также высказался о завершении контракта с клубом.
– Роман, это уже твой четвертый гол в сезоне 2025/2026. Это лучший показатель в твоей карьере (речь идет об одном сезоне)?
– Да. Если судить по цифрам в УПЛ, то больше за сезон еще не забивал. В чемпионате U-19 и U-21 забивал больше, но это другой уровень.
– Днями прошла информация, что ты можешь продолжить карьеру в «Карпатах». Что вы можете сказать об этом?
– На данный момент я игрок «Зари». Я рад защищать цвета луганской команды. Мне доверяют в «Заре». Посмотрим, что будет летом.
– У тебя контракт с «Зарей» заканчивается в июне 2026 года?
– Именно так. Пока что больше новостей нет.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Больше шансов дают хозяевам поля
«Бенфика» и «Порту» одержали победы, «Спортинг» сенсационно оступился в матче с аутсайдером