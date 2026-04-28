ВАНТУХ: «Мне доверяют в Заре. Посмотрим, что будет летом»

Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 10:40
У Романа летом заканчивается контракт

ФК Заря. Роман Вантух

Полузащитник «Зари» Роман Вантух прокомментировал свой гол в ворота «Вереса» (2:0) в 25-м туре УПЛ, а также высказался о завершении контракта с клубом.

– Роман, это уже твой четвертый гол в сезоне 2025/2026. Это лучший показатель в твоей карьере (речь идет об одном сезоне)?

– Да. Если судить по цифрам в УПЛ, то больше за сезон еще не забивал. В чемпионате U-19 и U-21 забивал больше, но это другой уровень.

– Днями прошла информация, что ты можешь продолжить карьеру в «Карпатах». Что вы можете сказать об этом?

– На данный момент я игрок «Зари». Я рад защищать цвета луганской команды. Мне доверяют в «Заре». Посмотрим, что будет летом.

– У тебя контракт с «Зарей» заканчивается в июне 2026 года?

– Именно так. Пока что больше новостей нет.

По теме:
Защитник Зари: «Я выполнил указание Скрипника»
САПУТИН: «Без еврокубков Заре очень скучно»
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла выступила с заявлением на фоне возможного банкротства
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры назвали фаворита первого полуфинала ЛЧ между ПСЖ и Баварией
Футбол | 28 апреля 2026, 09:27 5
Букмекеры назвали фаворита первого полуфинала ЛЧ между ПСЖ и Баварией
Букмекеры назвали фаворита первого полуфинала ЛЧ между ПСЖ и Баварией

Больше шансов дают хозяевам поля

Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Футбол | 27 апреля 2026, 13:22 0
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура

«Бенфика» и «Порту» одержали победы, «Спортинг» сенсационно оступился в матче с аутсайдером

УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 28.04.2026, 07:46
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Для УАФ нашли неожиданных кандидатов на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 28.04.2026, 08:42
Для УАФ нашли неожиданных кандидатов на замену Реброва в сборной Украины
Для УАФ нашли неожиданных кандидатов на замену Реброва в сборной Украины
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Теннис | 27.04.2026, 17:09
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 10
Футбол
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
27.04.2026, 21:50 37
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 12
Футбол
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
26.04.2026, 11:23
Снукер
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 4
Футбол
