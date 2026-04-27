ВИДЕО. Повторил Нещерета. Грубая ошибка вратаря в матче УПЛ

В матче чемпионата Украины между Зарей и Вересом хозяева сделали счет 2:0, а второй мяч дальним ударом забил Роман Вантух.

Не лучшим образом сыграл вратарь гостей Валентин Горох, который не сумел отразить удар и отбил его в свои ворота, повторив одну из ошибок вратаря Динамо Руслана Нещерета.

Вчера Руслан пропустил похожий мяч в матче против Кривбасса.