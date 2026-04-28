  4. Коуч Баварии назвал единственную команду, которая может бороться с ПСЖ
28 апреля 2026, 08:49 | Обновлено 28 апреля 2026, 09:19
Коуч Баварии назвал единственную команду, которая может бороться с ПСЖ

Венсан Компани считает, что у его команды есть все шансы на финал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против ПСЖ.

«Обе команды обладают огромной креативностью, как в позиционной игре, так и в поиске решений. Все будут решать детали, интенсивность и энергия. Мы играем друг против друга уже в четвертый раз. У нас есть опыт матчей против них, но это касается и нашего соперника.

Луис Энрике выполняет невероятную работу… Я не удивился, что они выиграли Лигу чемпионов. По командам Луиса Энрике виден настоящий командный дух. Его игроки бегают и борются – так было во всех его командах. Снимаю шляпу перед ним.

Нет никакого волшебного решения. Преимущество в том, что мы уже много раз играли друг против друга, но это работает в обе стороны. Мы знаем, как оказывать давление на соперника. Пари Сен-Жермен способен действовать по-разному на поле, но это не станет для нас неожиданностью. У них много качества на каждой позиции, но если посмотреть нашу команду — у нас также есть эти качества.

Мы уже выигрывали на Бернабеу в этом году и побеждали в Париже. Пари Сен-Жермен, безусловно, действующий победитель Лиги чемпионов, но если какая-нибудь команда и способна принять этот вызов, то это мы. Мы знаем, насколько силен ПСЖ, но хотим выиграть этот матч», – сказал Компани.

Матч ПСЖ – Бавария запланирован на сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч команды проведут в среду, 6 мая.

