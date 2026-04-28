Коуч Баварии назвал единственную команду, которая может бороться с ПСЖ
Венсан Компани считает, что у его команды есть все шансы на финал Лиги чемпионов
Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против ПСЖ.
«Обе команды обладают огромной креативностью, как в позиционной игре, так и в поиске решений. Все будут решать детали, интенсивность и энергия. Мы играем друг против друга уже в четвертый раз. У нас есть опыт матчей против них, но это касается и нашего соперника.
Луис Энрике выполняет невероятную работу… Я не удивился, что они выиграли Лигу чемпионов. По командам Луиса Энрике виден настоящий командный дух. Его игроки бегают и борются – так было во всех его командах. Снимаю шляпу перед ним.
Нет никакого волшебного решения. Преимущество в том, что мы уже много раз играли друг против друга, но это работает в обе стороны. Мы знаем, как оказывать давление на соперника. Пари Сен-Жермен способен действовать по-разному на поле, но это не станет для нас неожиданностью. У них много качества на каждой позиции, но если посмотреть нашу команду — у нас также есть эти качества.
Мы уже выигрывали на Бернабеу в этом году и побеждали в Париже. Пари Сен-Жермен, безусловно, действующий победитель Лиги чемпионов, но если какая-нибудь команда и способна принять этот вызов, то это мы. Мы знаем, насколько силен ПСЖ, но хотим выиграть этот матч», – сказал Компани.
Матч ПСЖ – Бавария запланирован на сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч команды проведут в среду, 6 мая.
