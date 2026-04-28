Букмекеры назвали фаворита первого полуфинала ЛЧ между ПСЖ и Баварией
Больше шансов дают хозяевам поля
Во вторник, 28 апреля 2026 года, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов между парижским «ПСЖ» и мюнхенской «Баварией».
В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу «ПСЖ» составляет 2,46 – парижан с небольшим отрывом считают фаворитами в этом матче. Ничья оценивается коэффициентом 4,03, тогда как победа «Баварии» – 2,89.
Поединок состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
