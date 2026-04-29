Источник: в Динамо даже не думают о бывшем тренере сборной Украины

В киевском «Динамо» не рассматривается кандидатура бывшего тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова, о чем сообщалось ранее.

«Это неправда. Сейчас в «Динамо» вообще не рассматривается какой-либо кандидат на должность нового тренера», – сказал Цыганик.

«Динамо» занимает в УПЛ четвертое место, а также пробилось в финал Кубка Украины, где сыграет против «Чернигова».

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» рассчитывает подписать других игроков «Динамо». По информации источника, в шорт-лист харьковчан входят сразу два нападающих киевлян – Эдуардо Герреро и Федор Задорожный.