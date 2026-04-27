Кальяри неожиданно обыграл Аталанту и похоронил её шансы на еврокубки

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Кальяри» обыграл «Аталанту» со счётом 3:2. Дублем в составе хозяев отличился 19-летний дебютант Поль Менди.

За два тура до окончания чемпионата Италии «Аталанта» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая на семь очков от шестой еврокубковой позиции. Таким образом, команда Раффаэле Палладино утратила даже теоретические шансы на путевку в Лигу конференций. «Кальяри» имеет в своем активе 36 очков и занимает 16-е место в чемпионате.

Серия А, 34-й тур. 27 апреля.

«Кальяри» – «Аталанта» – 3:2

Голы: Менди, 1, 8, Борелли, 47 – Скамакка, 40, 45.

Читайте также: Дебютант клуба Серии А оформил дубль за 8 минут матча с Аталантой

Видеообзор матча

Турнирная таблица