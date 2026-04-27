Дебютант клуба Серии А оформил дубль за 8 минут матча с Аталантой

«Кальяри» принимает «Аталанту» в предпоследнем матче 34-го тура Серии А. Островитяне удивили резвым стартом, забив сразу два гола к восьмой минуте поединка. Но более удивительно то, что оформил дубль 19-летний форвард Поль Менди, который впервые вышел в основе в Серии А. Его первый гол был забит вовсе на 16-й секунде матча.

Сенегалец забил 14 мячей в 28 поединках за молодежную команду, а в чемпионате Италии до этого четырежды выходил на замену без голевых действий. Игрок оценивается в 800 тысяч евро, он только-только подписал пятилетний контракт с «Кальяри».

Менди провел на поле один тайм, заменивший его Дженнаро Боррелли также отличился. Их команда ведет 3:2 в начале второй половины встречи.