В понедельник, 27 апреля 2026 года, состоялся матч 34-го тура Серии А между «Кальяри» и «Аталантой».

Игра прошла на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

В этом поединке сразу два футболиста оформили дубль: форвард «Кальяри» Пол Менди и его визави из «Аталанты» Джанлука Скамакка.

Серия А 2025/26. 34-й тур, 27 апреля

Кальяри – Аталанта – 3:2

Голы: Менди, 1, 8, Борелли, 47 – Скамакка, 40, 45

