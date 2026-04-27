  4. Кальяри – Аталанта – 3:2. Два дубля. Видео голов и обзор матча
Кальяри
27.04.2026 19:30 – FT 3 : 2
Аталанта
27 апреля 2026, 22:25
В понедельник, 27 апреля 2026 года, состоялся матч 34-го тура Серии А между «Кальяри» и «Аталантой».

Игра прошла на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

В этом поединке сразу два футболиста оформили дубль: форвард «Кальяри» Пол Менди и его визави из «Аталанты» Джанлука Скамакка.

Серия А 2025/26. 34-й тур, 27 апреля
Кальяри – Аталанта – 3:2
Голы: Менди, 1, 8, Борелли, 47 – Скамакка, 40, 45

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 34 25 4 5 80 - 31 03.05.26 21:45 Интер Милан - Парма26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан 79
2 Наполи 34 21 6 7 52 - 33 02.05.26 19:00 Комо - Наполи24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе18.04.26 Наполи 0:2 Лацио12.04.26 Парма 1:1 Наполи06.04.26 Наполи 1:0 Милан20.03.26 Кальяри 0:1 Наполи 69
3 Милан 34 19 10 5 48 - 27 03.05.26 16:00 Сассуоло - Милан26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Милан 0:3 Удинезе06.04.26 Наполи 1:0 Милан21.03.26 Милан 3:2 Торино 67
4 Ювентус 34 18 10 6 57 - 29 03.05.26 19:00 Ювентус - Эллас Верона26.04.26 Милан 0:0 Ювентус19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа21.03.26 Ювентус 1:1 Сассуоло 64
5 Комо 34 17 10 7 59 - 28 02.05.26 19:00 Комо - Наполи26.04.26 Дженоа 0:2 Комо17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Комо 3:4 Интер Милан06.04.26 Удинезе 0:0 Комо22.03.26 Комо 5:0 Пиза 61
6 Рома 34 19 4 11 48 - 29 04.05.26 21:45 Рома - Фиорентина25.04.26 Болонья 0:2 Рома18.04.26 Рома 1:1 Аталанта10.04.26 Рома 3:0 Пиза05.04.26 Интер Милан 5:2 Рома22.03.26 Рома 1:0 Лечче 61
7 Аталанта 34 14 12 8 47 - 32 02.05.26 21:45 Аталанта - Дженоа27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта18.04.26 Рома 1:1 Аталанта11.04.26 Аталанта 0:1 Ювентус06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта22.03.26 Аталанта 1:0 Эллас Верона 54
8 Болонья 34 14 6 14 42 - 41 03.05.26 13:30 Болонья - Кальяри25.04.26 Болонья 0:2 Рома19.04.26 Ювентус 2:0 Болонья12.04.26 Болонья 2:0 Лечче05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья22.03.26 Болонья 0:2 Лацио 48
9 Лацио 33 12 11 10 34 - 30 04.05.26 19:30 Кремонезе - Лацио18.04.26 Наполи 0:2 Лацио13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио04.04.26 Лацио 1:1 Парма22.03.26 Болонья 0:2 Лацио15.03.26 Лацио 1:0 Милан 47
10 Сассуоло 34 13 7 14 41 - 44 03.05.26 16:00 Сассуоло - Милан26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло17.04.26 Сассуоло 2:1 Комо12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри21.03.26 Ювентус 1:1 Сассуоло 46
11 Удинезе 33 12 7 14 38 - 43 02.05.26 16:00 Удинезе - Торино18.04.26 Удинезе 0:1 Парма11.04.26 Милан 0:3 Удинезе06.04.26 Удинезе 0:0 Комо20.03.26 Дженоа 0:2 Удинезе14.03.26 Удинезе 0:1 Ювентус 43
12 Парма 34 10 12 12 25 - 40 03.05.26 21:45 Интер Милан - Парма25.04.26 Парма 1:0 Пиза18.04.26 Удинезе 0:1 Парма12.04.26 Парма 1:1 Наполи04.04.26 Лацио 1:1 Парма21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе 42
13 Торино 34 11 8 15 39 - 56 02.05.26 16:00 Удинезе - Торино26.04.26 Торино 2:2 Интер Милан19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона05.04.26 Пиза 0:1 Торино21.03.26 Милан 3:2 Торино 41
14 Дженоа 34 10 9 15 40 - 48 02.05.26 21:45 Аталанта - Дженоа26.04.26 Дженоа 0:2 Комо19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа12.04.26 Дженоа 2:1 Сассуоло06.04.26 Ювентус 2:0 Дженоа20.03.26 Дженоа 0:2 Удинезе 39
15 Фиорентина 34 8 13 13 38 - 45 04.05.26 21:45 Рома - Фиорентина26.04.26 Фиорентина 0:0 Сассуоло20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина13.04.26 Фиорентина 1:0 Лацио04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина22.03.26 Фиорентина 1:1 Интер Милан 37
16 Кальяри 34 9 9 16 36 - 49 03.05.26 13:30 Болонья - Кальяри27.04.26 Кальяри 3:2 Аталанта17.04.26 Интер Милан 3:0 Кальяри11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе04.04.26 Сассуоло 2:1 Кальяри20.03.26 Кальяри 0:1 Наполи 36
17 Лечче 34 7 8 19 22 - 46 01.05.26 21:45 Пиза - Лечче25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче20.04.26 Лечче 1:1 Фиорентина12.04.26 Болонья 2:0 Лечче06.04.26 Лечче 0:3 Аталанта22.03.26 Рома 1:0 Лечче 29
18 Кремонезе 34 6 10 18 26 - 51 04.05.26 19:30 Кремонезе - Лацио24.04.26 Наполи 4:0 Кремонезе19.04.26 Кремонезе 0:0 Торино11.04.26 Кальяри 1:0 Кремонезе05.04.26 Кремонезе 1:2 Болонья21.03.26 Парма 0:2 Кремонезе 28
19 Эллас Верона 34 3 10 21 23 - 56 03.05.26 19:00 Ювентус - Эллас Верона25.04.26 Эллас Верона 0:0 Лечче19.04.26 Эллас Верона 0:1 Милан11.04.26 Торино 2:1 Эллас Верона04.04.26 Эллас Верона 0:1 Фиорентина22.03.26 Аталанта 1:0 Эллас Верона 19
20 Пиза 34 2 12 20 24 - 61 01.05.26 21:45 Пиза - Лечче25.04.26 Парма 1:0 Пиза19.04.26 Пиза 1:2 Дженоа10.04.26 Рома 3:0 Пиза05.04.26 Пиза 0:1 Торино22.03.26 Комо 5:0 Пиза 18
Полная таблица

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Дженнаро Боррелли (Кальяри).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта), асcист Джорджио Скальвини.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Paul Mendy (Кальяри).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Paul Mendy (Кальяри), асcист Мишель Адопо.
