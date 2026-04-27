Вратаря сборной Украины перевели во Вторую лигу. Он вышел на поле

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан получил игровую практику в составе «Полесья-2».

Вратарь отыграл полный матч во Второй лиге против «Скалы 1911», выступив за дубль житомирского клуба. Бущан сумел сохранить ворота в неприкосновенности, житомирский клуб победил со счетом 3:0.

После перехода в «Полесье» в начале сентября Бущан почти не играл за основную команду. За это время он провел лишь один матч, в котором пропустил три мяча, после чего потерял место в основном составе. Несмотря на это, вратарь получил вызовы от Сергея Реброва в сборную Украины.