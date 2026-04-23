Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Футболист продолжит играть в Азербайджане
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан вскоре покинет команду — летом истекает срок аренды игрока.
По информации источника, бывший вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан близок к продолжению карьеры в Премьер-лиге Азербайджана.
Сообщается, что 30-летний голкипер уже достиг предварительной договоренности с одним из местных клубов.
В этом сезоне Бущан отыграл только один матч в чемпионате Украины за «Полесье», где пропустил три гола. Контракт Бущана принадлежит саудовскому клубу «Аль-Шабаб» и действует до лета 2027 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
