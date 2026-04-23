23 апреля 2026, 23:07 |
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину

Футболист продолжит играть в Азербайджане

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан вскоре покинет команду — летом истекает срок аренды игрока.

По информации источника, бывший вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан близок к продолжению карьеры в Премьер-лиге Азербайджана.

Сообщается, что 30-летний голкипер уже достиг предварительной договоренности с одним из местных клубов.

В этом сезоне Бущан отыграл только один матч в чемпионате Украины за «Полесье», где пропустил три гола. Контракт Бущана принадлежит саудовскому клубу «Аль-Шабаб» и действует до лета 2027 года.

Георгий Бущан трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир Аль-Шабаб чемпионат Азербайджана по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Успіхів Жора
