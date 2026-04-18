Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 22:22 |
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу

Бущан покинет «Полесье»

УАФ. Георгий Бущан

Житомирское «Полесье» активно работает над усилением вратарской позиции перед летним межсезоньем.

На данный момент первым номером команды остается Евгений Волынец, который пользуется доверием тренерского штаба благодаря стабильной игре и уверенной работе ногами.

В то же время ситуация с другими вратарями выглядит менее стабильной. Летом к клубу присоединился вратарь сборной Украины Георгий Бущан, перешедший из Саудовской Аравии, но он не сумел закрепиться в основном составе и сейчас является резервным голкипером. Его аренда подходит к концу, и с большой вероятностью он покинет команду.

Также под вопросом будущее третьего вратаря Олега Кудрика, который может покинуть клуб уже этим летом.

Георгий Бущан Олег Кудрик Евгений Волынец Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем