Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу

Житомирское «Полесье» активно работает над усилением вратарской позиции перед летним межсезоньем.

На данный момент первым номером команды остается Евгений Волынец, который пользуется доверием тренерского штаба благодаря стабильной игре и уверенной работе ногами.

В то же время ситуация с другими вратарями выглядит менее стабильной. Летом к клубу присоединился вратарь сборной Украины Георгий Бущан, перешедший из Саудовской Аравии, но он не сумел закрепиться в основном составе и сейчас является резервным голкипером. Его аренда подходит к концу, и с большой вероятностью он покинет команду.

Также под вопросом будущее третьего вратаря Олега Кудрика, который может покинуть клуб уже этим летом.