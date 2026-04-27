Луис Энрике откровенно высказался о конкуренте Забарного в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике накануне полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» высказался о 31-летнем защитнике Маркиньосе. Бразилец всё реже попадает в стартовый состав парижан. Его должен заменить 23-летний украинец Илья Забарный, но последнему пока не удается демонстрировать стабильно высокий уровень игры во всех матчах.

Журналисты поинтересовались у специалиста, почему бразилец преимущественно играет в Лиге чемпионов, а на матчах Лиги 1 иногда даже не попадает в заявку.

«Нам нужны все футболисты, чтобы быть конкурентоспособными в обоих турнирах. Мы должны контролировать нагрузку по игровым минутам. Когда мы принимаем такие решения, это означает, что мы рассмотрели и оценили каждый отдельный случай», – пояснил Энрике.

Испанский тренер также подчеркнул важность Маркиньоса для команды, поскольку он является ее лидером и капитаном.

«Мы хотим видеть его в лучшей форме в самых важных матчах – для нас это очевидно», – ответил он.

Забарный и Маркиньос в этом сезоне приняли участие в 33 и 27 матчах ПСЖ соответственно.

