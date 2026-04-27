Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике откровенно высказался о конкуренте Забарного в ПСЖ
Франция
27 апреля 2026, 20:21
Луис Энрике откровенно высказался о конкуренте Забарного в ПСЖ

Тренер парижан отводит Маркиньосу важную роль в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике накануне полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» высказался о 31-летнем защитнике Маркиньосе. Бразилец всё реже попадает в стартовый состав парижан. Его должен заменить 23-летний украинец Илья Забарный, но последнему пока не удается демонстрировать стабильно высокий уровень игры во всех матчах.

Журналисты поинтересовались у специалиста, почему бразилец преимущественно играет в Лиге чемпионов, а на матчах Лиги 1 иногда даже не попадает в заявку.

«Нам нужны все футболисты, чтобы быть конкурентоспособными в обоих турнирах. Мы должны контролировать нагрузку по игровым минутам. Когда мы принимаем такие решения, это означает, что мы рассмотрели и оценили каждый отдельный случай», – пояснил Энрике.

Испанский тренер также подчеркнул важность Маркиньоса для команды, поскольку он является ее лидером и капитаном.

«Мы хотим видеть его в лучшей форме в самых важных матчах – для нас это очевидно», – ответил он.

Забарный и Маркиньос в этом сезоне приняли участие в 33 и 27 матчах ПСЖ соответственно.

Луис Энрике Илья Забарный Маркиньос ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Андрей Плыгун Источник: L'Equipe
Оцените материал
(57)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Маркиньос капитан, он 13 лет в команде и к основному составу ПСЖ шел три года. Когда он выходит на поле, все начинают играть увереннее, это нормально. 
Ответить
0
Верим в прогресс Забарного💪🇺🇦
🇫🇷И очень будем болеть за ПСЖ завтра!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем