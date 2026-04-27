Луис Энрике смело назвал топ-команды ЛЧ: Нет никого лучше ПСЖ

Во вторник ПСЖ в первом полуфинале Лиги чемпионов сыграет против Баварии. Наставник парижан Луис Энрике выделил мюнхенцев и Арсенал, но свою команду называет лучшей в Европе.

«Сейчас нет команды лучше ПСЖ, если брать наш уровень футбола. Я еще после того, как мы не попали в топ-8, сказал, что нет никого сильнее нас. Но Бавария и Арсенал, конечно, проводят невероятный сезон».

«С точки зрения стабильности, Бавария немного впереди, потому что проиграла лишь два матча. Но в плане футбола ПСЖ впереди», – уверен Энрике.

Во втором полуфинале сыграют Арсенал и Атлетико.