Третья ракетка отдала матч 1/8 финала Мадрида со счета 4:1 в решающем сете

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 3) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания), на котором в прошлом году добралась до финала.

В 1/8 финала американка в трех сетах потерпела поражение от Линды Носковой (Чехия, WTA 13). Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) в пользу Носковой за 2 часа и 6 минут.

В решающей партии Коко вела 4:1 c двумя брейками, но растеряла преимущество, позволила чешке сравнять счет и одержать победу на тай-брейке.

Носкова может стать соперницей Марты Костюк в четвертьфинале тысячника в Мадриде, если украинка в своем поединке 1/8 финала пройдет Кэти Макнелли.

Линда проведет 20-й четвертьфинал на уровне Тура, четвертый на соревнованиях категории WTA 1000 и лишь третий на грунте.

В параллельном матче на кортах Мадрида Мирра Андреева вырвала победу у Анны Бондар на тай-брейке третьего сета, хотя в решающей партии вела 5:1 с двумя брейками. Против Андреевой в следующем раунде сыграет Лейла Фернандес.

27 апреля в Мадриде состоятся еще два матча 1/8 финала: Марта Костюк встретится с Кэти Макнелли (20:00), а Елена Рыбакина поборется против Анастасии Потаповой (22:30).

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/8 финала

Линда Носкова [13] – Коко Гауфф [3] – 6:4, 1:6, 7:6 (7:5)