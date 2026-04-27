Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 18:36 |
СКРИПНИК: «Не нужно гневить бога, мы довольны»

Виктор Скрипник дал комментарий после матча 25-го тура УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник доволен победой над «Вересом» (2:0).

– Команда забила два мяча и не пропустила сегодня, но могла реализовать гораздо больше. Насколько вы удовлетворены реализацией?

– У нас были такие матчи, что у нас была куча моментов, но не забивали или забивали слишком мало для победы. Сегодня хватило двух голов. Я рад, что мы на ноль сыграли. Я помню только один шанс для соперника, когда наш вратарь очень хорошо сыграл. А так уверенная игра. Хочется всегда большего, более яркого. Но не надо гневить бога, мы довольны.

– Выход в первом тайме 4 в 1, где можно было забивать любому, но эта нереализация…

– Он сейчас тоже сидит и опустил голову. Но такое случается, к сожалению, с нами. Было бы больно, если бы не забили второй и где-нибудь пропустили, как было с «Кудровкой» у нас. Футбол – это футбол, это живые люди. Приятно победить после двух поражений. Смотрим в будущее с позитивом.

– Гол Слесаря. Такое залетает не так часто, он выдал лучший гол в карьере. Сработали ли у вас эффекты дежавю. Видели ли такие мячи?

– Когда я играл, тоже залетали такие, что помнишь сейчас. Я рад за него, он хотел забить, что ему удалось сегодня. Он сегодня играл у нас нападающего, а не вингера. Это придаст ему больше уверенности, захочет еще и еще забивать.

– Ваш центрфорвард очень хотел забить, ему не давал спать Мендоса четырьмя мячами в ворота «Динамо». Филипп Будковский забил, но не засчитали. Насколько он расстроен, что ушел без гола?

– Расстроен – это такое. Уверен, что он скажет, что, прежде всего, должна выигрывать команда, что мы и сделали сегодня. К сожалению, он не забил, но он нужен каждой команде. Мы рады, что он у нас и работает для команды. Не забил сегодня? Надеемся, что забьет позже.

Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
