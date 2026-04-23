  4. Виктор СКРИПНИК: «Судья аж обрадовался – можно дать Шахтеру пенальти»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 18:29 | Обновлено 23 апреля 2026, 18:49
1463
9

Виктор СКРИПНИК: «Судья аж обрадовался – можно дать Шахтеру пенальти»

Наставник Зари недоволен судейством

23 апреля 2026, 18:29 | Обновлено 23 апреля 2026, 18:49
1463
9 Comments
Виктор СКРИПНИК: «Судья аж обрадовался – можно дать Шахтеру пенальти»
Наставник Зари Виктор Скрипник оценил поражение от Шахтера 1:2 в матче чемпионата Украины. Тренер недоволен пенальти, который назначили в ворота его команды в конце встречи.

«Хорошая реакция после Динамо, но все знают, что Шахтер – мощный своперник, техничные и быстрые игроки у них. Пропустили, но сравняли. Мы заслужили на большее, но тот пенальти... Судья аж обрадовался – можно дать Шахтеру пенальти. Нужно сразу свистеть и туда-сюда. Есть контактный футбол, и парень, который хорошо нарисовал пенальти, но есть судья, который должен распознать».

«Говорите, что хотите, но мы не заслужили получить пенальти. У Шахтера наверняка были бы свои шансы. Дешевый момент для Шахтера».

«Конечно, мы позволили быстро забить. Еще не вышли из раздевалки, а уже 0:1», – сказал Скрипник.

Комментарии 9
В команде шлюхтерспор даунецк играют мальчики-проституты, при легком соприкосновении они падают, вот из этого судья и отталкивался. Ведь арбитр из их категории, мальчиков- ...
ну так чому тоді Малиш двома руками тримав Траоре? він що забув що це заборонено? а перший таке враження що Зоря забула вийти на поле
Дивіться коментар Бартуловича після гри шахтарів з М1925.
Те саме сказав і Бартулович. Але "дешевими пенальті " кабінети здобувають чергове чемпіонство. 
+6 балів тільки завдяки пенальті у кабінетних в останніх мачах
Не тільки пенальті дешевий, а й гравці та тренерський штаб не дорогі ..дівчатка.
Бамболеййлобамболейло
Ой, хто б казав. Та я сто раз бачив, як відлягало на душі Скрипнику, коли його команді забивали диряві. Прям видно було, як спадав груз відповідальності, як розправлялись у Віті плечі і зʼявлявся радісний блиск в очах. А історія, коли Зоря віддала дирявим місце в ЛЧ - взагалі окрема і варта криміналу історія. Що там Каменюка на кромці поля виконував, благав гравців Зорі не забивати(вже й не згадаю кому), бо Срипника і всю тренерську гопкомпанію на пляшки посадять, якщо в ЛЧ буде Зоря, а не Суркіси? 
