Виктор СКРИПНИК: «Судья аж обрадовался – можно дать Шахтеру пенальти»

Наставник Зари Виктор Скрипник оценил поражение от Шахтера 1:2 в матче чемпионата Украины. Тренер недоволен пенальти, который назначили в ворота его команды в конце встречи.

«Хорошая реакция после Динамо, но все знают, что Шахтер – мощный своперник, техничные и быстрые игроки у них. Пропустили, но сравняли. Мы заслужили на большее, но тот пенальти... Судья аж обрадовался – можно дать Шахтеру пенальти. Нужно сразу свистеть и туда-сюда. Есть контактный футбол, и парень, который хорошо нарисовал пенальти, но есть судья, который должен распознать».

«Говорите, что хотите, но мы не заслужили получить пенальти. У Шахтера наверняка были бы свои шансы. Дешевый момент для Шахтера».

«Конечно, мы позволили быстро забить. Еще не вышли из раздевалки, а уже 0:1», – сказал Скрипник.