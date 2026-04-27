КОСТЮК: «Чувствую себя такой старой. Но должна помнить, что все еще молода»

Украинская теннисистка Марта Костюк в эфире Tennis Channel прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде:

– Вы показали очень впечатляющий результат: 6:1, 6:4, матч длился час и 13 минут. Похоже, вы очень хорошо находили позиции на корте. Вы давили на Джессику, играли близко к задней линии. Насколько это было важным фактором в сегодняшнем матче?

– У меня был очень хороший матч с ней в Брисбене. Я многому научилась. Условия в Мадриде действительно сложные. Знаете, мне понадобилось семь лет, чтобы научиться играть здесь. Я очень рада, что у меня есть этот опыт за плечами. Но я бы сказала, что сегодня тактика сыграла свою роль. Я довольна тем, как мне удалось воплотить на корте то, что я планировала, и это сработало. Так что я этому рада.

– Некоторые игроки так и не справляются с этим. Так что за семь лет – это довольно неплохо. Вы упомянули свой матч в Брисбене. Там в полуфинале вы обыграли ее со счетом 6:0, 6:3. Вы выиграли три из последних пяти матчей с Джес. Чувствуете ли вы, что есть несколько моментов в этом противостоянии, которые вы немного разобрали?

– Думаю, я просто стараюсь придерживаться плана. Джессика – невероятная теннисистка. Она играет очень надежно. У нее была серия из шести турниров, где она выходила в полуфинал подряд или что-то в этом роде, а это невероятно. Поэтому, конечно, выходя на такие матчи, нужно понимать, что даже если ты все делаешь правильно, есть шанс, что ты проиграешь матч. Я стараюсь также тренироваться с Джессикой как можно больше, чтобы научиться играть против нее. Мы тренировались с ней в Майами, и она любит там играть. И она разгромила меня на тренировке, счет был 6:1 или что-то в этом роде. И знаете, когда вы тренируетесь так, вы думаете: «Я просто хочу отсюда уйти, я не хочу продолжать тренироваться». Так что, да, это сложно. Нужно найти способ. Я очень довольна своей игрой, особенно в последних двух матчах против нее. С нетерпением жду новой встречи. Она замечательная соперница.

– Поздравляю с успехами на грунте в этом сезоне. Вы пока что непобедимы. На прошлой неделе вы выиграли трофей в Руане. Было ли в этом сезоне на грунте что-то особенное по сравнению с другими? Перейти с харда на грунт нелегко, но вы в отличной форме.

– Травма, которую я получила в Австралии, немного изменила мой взгляд на вещи. Я до сих пор стараюсь постоянно менять свой взгляд, потому что считаю, что всегда есть пространство для совершенствования, для роста. Теннис меняется, все становятся лучше. В Брисбене я нашла свой стиль игры и поняла, как именно хочу играть. Но у меня была проблема в карьере: все отнимало у меня слишком много энергии, я отдавала слишком много эмоционально, физически, и мне пришлось найти тот баланс, чтобы просто выдержать, особенно учитывая, что сезон становится длиннее, турниры становятся длиннее. И если я хочу поддерживать этот уровень и просто быть в форме даже не физически, а психически, тебе нужно научиться управлять своей энергией и не переживать так сильно. Как это ни странно звучит, но научиться не переживать, особенно когда это не важно, было одной из самых важных вещей, которым я должна была научиться.

Я очень довольна тем, как я могу просто наслаждаться игрой в теннис, несмотря на результат иногда. И у меня были действительно неудачные жеребьевки в Майами, Индиан-Уэллс, где я играла против Рыбакиной. Но все равно я считаю, что это были отличные матчи, и я просто хотела продолжать и работать, и я думаю, что мы прекрасно справляемся как команда. Мы продолжаем учиться, становимся лучше.

Перед матчем разговаривала со своим тренером и сказала, что просто очень хочу показать себя с лучшей стороны, делать все правильно и не быть такой строгой к себе. Потому что, опять же, когда играешь против теннисистки из топ-5, ты можешь играть просто невероятно и все равно проиграть матч. Так что я довольна тем, над чем мы работаем, и тем, как все складывается. Я уже столько лет в Туре. Я чувствую себя такой старой, но должна помнить, что на самом деле я молода и впереди у меня еще много лет. Поэтому мне нужно лучше распоряжаться энергией, понимаете? Мне нужно быть на высоте, когда это нужно, и расслабляться, когда нужно расслабиться. Это помогает, и я рада, что у меня это получается.

ВИДЕО. Интервью Марты Костюк для Tennis Channel