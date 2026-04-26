Марта Костюк – Джессика Пегула. Убедительная победа в Мадриде. Видеообзор

26 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Джессику Пегулу в матче 1/16 финала супертурнира WTA 1000 в Мадриде.

Украинка одержала убедительную победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:4 за 1 час и 13 минут.

Следующей соперницей Марты будет американка Кэти Макнелли.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Марта Костюк (Україна) [26] – 1:6, 4:6

