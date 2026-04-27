ВАНТУХ: «Вы не знаете, но этот момент был наигран»

Автор второго гола в ворота «Вереса», игрок «Зари» Роман Вантух дал комментарий после матча

– Насколько легко далась эта победа?

– Возможно, со стороны она выглядела легкой, а на самом деле – нет. Просто тактика сработала, мы не пропустили, забили дважды и не дали супермного создать у своих ворот, хотя в ключевом эпизоде ​​Сапутин выручил. Пропусти он – и последние минуты, как с «Кудровкой», могли быть очень интригующими.

– Могло быть все по-другому. Особенно в первом тайме у вас было достаточно моментов, когда можно было забивать выход 4 в 1. Наверное, этим моментом тренер точно будет недоволен?

– Да, нужно реализовывать. В футболе бывает так, будто все контролируешь, но упустил один момент, и все, конец. Будем работать.

– Вы раззабивались в УПЛ, возможно, один из самых результативных сезонов в карьере. Где-то работает на подсознательном уровне, что снова забили вместе со Слесарем?

– Наш главный тренер изменил мне позицию. Считаю, что я сейчас играю поближе к воротам соперника, должен забивать и создавать какие-то моменты у ворот соперника. Выходит так, что забиваю красивые голы. В предыдущем матче с «Шахтером» я с трех метров решил отдавать передачу. Нужно быть более ориентированным. После первого тайма тренер акцентировал, что мы не бьем по воротам, хотим доводить в створ, а надо бить с дальних дистанций. Вы не знаете, но этот момент был наигран, когда мяч с правой стороны должен был отскочить, тренер акцентировал, что когда буду один, чтобы принимал и бил. Получилось, что он был прав.

– В схожих моментах вы отдавали передачи на Филиппа Будковского, искала команда сегодня своего бомбардира, чтобы он отличился?

– Он попросил, я не такой игрок, который будет тянуть на себя одеяло, я покатил под удар, но не оценил ситуацию.