Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВАНТУХ: «Вы не знаете, но этот момент был наигран»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 18:19
286
0

ВАНТУХ: «Вы не знаете, но этот момент был наигран»

Роман Вантух отметил, что его голевой удар наигрывался

27 апреля 2026, 18:19
286
0
ВАНТУХ: «Вы не знаете, но этот момент был наигран»
ФК Заря. Роман Вантух

Автор второго гола в ворота «Вереса», игрок «Зари» Роман Вантух дал комментарий после матча

– Насколько легко далась эта победа?

– Возможно, со стороны она выглядела легкой, а на самом деле – нет. Просто тактика сработала, мы не пропустили, забили дважды и не дали супермного создать у своих ворот, хотя в ключевом эпизоде ​​Сапутин выручил. Пропусти он – и последние минуты, как с «Кудровкой», могли быть очень интригующими.

– Могло быть все по-другому. Особенно в первом тайме у вас было достаточно моментов, когда можно было забивать выход 4 в 1. Наверное, этим моментом тренер точно будет недоволен?

– Да, нужно реализовывать. В футболе бывает так, будто все контролируешь, но упустил один момент, и все, конец. Будем работать.

– Вы раззабивались в УПЛ, возможно, один из самых результативных сезонов в карьере. Где-то работает на подсознательном уровне, что снова забили вместе со Слесарем?

– Наш главный тренер изменил мне позицию. Считаю, что я сейчас играю поближе к воротам соперника, должен забивать и создавать какие-то моменты у ворот соперника. Выходит так, что забиваю красивые голы. В предыдущем матче с «Шахтером» я с трех метров решил отдавать передачу. Нужно быть более ориентированным. После первого тайма тренер акцентировал, что мы не бьем по воротам, хотим доводить в створ, а надо бить с дальних дистанций. Вы не знаете, но этот момент был наигран, когда мяч с правой стороны должен был отскочить, тренер акцентировал, что когда буду один, чтобы принимал и бил. Получилось, что он был прав.

– В схожих моментах вы отдавали передачи на Филиппа Будковского, искала команда сегодня своего бомбардира, чтобы он отличился?

– Он попросил, я не такой игрок, который будет тянуть на себя одеяло, я покатил под удар, но не оценил ситуацию.

По теме:
ШАНДРУК: «Ничего нового не увидели, но у Зари есть определенный класс»
Источник: Скрипник планирует летом продолжить карьеру в Европе
СКРИПНИК: «Не нужно гневить бога, мы довольны»
Роман Вантух Заря Луганск Верес Ровно Заря - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотая кормушка. У Реала большая проблема с ненужными ему игроками
Футбол | 27 апреля 2026, 11:00 15
Золотая кормушка. У Реала большая проблема с ненужными ему игроками
Золотая кормушка. У Реала большая проблема с ненужными ему игроками

Кажется, в Мадриде возникло нечто противоположное «золотой клетке»…

Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Бокс | 27 апреля 2026, 00:02 1
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике

Кремлев считает, что Уайлдер способен выиграть бой

Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Теннис | 26.04.2026, 18:05
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Футбол | 27.04.2026, 08:36
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
ХАВИ: «Я уговорил Месси вернуться в Барселону, но...»
Футбол | 27.04.2026, 17:45
ХАВИ: «Я уговорил Месси вернуться в Барселону, но...»
ХАВИ: «Я уговорил Месси вернуться в Барселону, но...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
Известный тренер не хочет возвращаться в Украину, чтобы работать в сборной
25.04.2026, 18:48 3
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
ФОТО. Распалась одна из самых известных пар в мировом теннисе
26.04.2026, 02:39 1
Теннис
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22 1
Футбол
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 210
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем