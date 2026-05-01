Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины
01 мая 2026, 20:42 | Обновлено 01 мая 2026, 21:34
В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины

Выбирают между Мальдерой и Маркевичем

УАФ. Мирон Маркевич

В Украинской ассоциации футбола продолжаются поиски кандидатов на должность тренера сборной Украины.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, сейчас в УАФ обсуждают только две кандидатуры – украинца Мирона Маркевича и итальянца Андре Мальдеры.

Журналист отметил, что на данный момент именно у Маркевича больше шансов возглавить главную команду страны.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Шовковский признался, предлагали ли ему возглавить сборную Украины
ФОТО. Жена Забарного покрасовалась на улицах Парижа
ФОТО. Звезда сборной Украины показал свою коллекцию BMW и новый тюнинг
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 01 мая 2026, 04:02 0
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе

На ринге могут встретиться Иноуэ и Родригес

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы подписали соглашение, это сделает нас сильнее»
Футбол | 01 мая 2026, 20:22 0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы подписали соглашение, это сделает нас сильнее»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы подписали соглашение, это сделает нас сильнее»

Президент УАФ – о Меморандуме с Нидерландами

Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Футбол | 01.05.2026, 17:07
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 01.05.2026, 00:12
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01.05.2026, 08:23
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Можна й обох. Маркевич - головний, Мальдера - помічник
не потрібно Маркевича. Чого він досяг? Фіналіст ЛЄ і все
Зараз що робить? Паразитує на колишніх клубах і прогнозах....
Навіщо такий тренер Збірній?
як то кажуть з цього роя небуде ні куя.
чергові просрані 4 роки
зато бабоси мутяться
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 13
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
01.05.2026, 13:06 7
Хоккей
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
