В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины

В Украинской ассоциации футбола продолжаются поиски кандидатов на должность тренера сборной Украины.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, сейчас в УАФ обсуждают только две кандидатуры – украинца Мирона Маркевича и итальянца Андре Мальдеры.

Журналист отметил, что на данный момент именно у Маркевича больше шансов возглавить главную команду страны.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».