В УАФ определили двух кандидатов на должность тренера сборной Украины
Выбирают между Мальдерой и Маркевичем
В Украинской ассоциации футбола продолжаются поиски кандидатов на должность тренера сборной Украины.
Как отметил журналист Игорь Цыганык, сейчас в УАФ обсуждают только две кандидатуры – украинца Мирона Маркевича и итальянца Андре Мальдеры.
Журналист отметил, что на данный момент именно у Маркевича больше шансов возглавить главную команду страны.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На ринге могут встретиться Иноуэ и Родригес
Президент УАФ – о Меморандуме с Нидерландами
Зараз що робить? Паразитує на колишніх клубах і прогнозах....
Навіщо такий тренер Збірній?
чергові просрані 4 роки
зато бабоси мутяться