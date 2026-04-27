Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Эмоции отрицательные. Хотелось взять очки»

Вингер киевской «Оболони» Максим Третьяков прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (1:3) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги:

– Максим, матч получился очень насыщенным событиями – удаление, пенальти, нереализованный пенальти. Какие у вас эмоции после этого поединка?

– Конечно, эмоции негативные. Хотелось сегодня взять очки. Поздравляю «Полесье» с победой – у них были хорошие моменты, они больше владели мячом и контролировали игру. Но хочу сказать об эпизоде перед вторым голом в наши ворота. Я разминался перед выходом на замену, и рядом со мной Суханова ударили по ногам. Был слышен звук, но боковой арбитр не отреагировал. После этого – угловой и гол. Такие моменты переломные: могло быть 1:0, мы могли сравнять, а стало 2:0. Я не пересматривал этот эпизод, но считаю, что там был фол. А в целом – проиграли 3:1, здесь сложно что-то добавить.

– По поводу пенальти: первый удар не удалось реализовать, но потом у вас появился шанс перебить. Как справляетесь с волнением в таких ситуациях?

– Конечно, волнение есть всегда, тем более давно не исполнял пенальти. Первый удар не получился таким, как хотел. Но, насколько я видел, вратарь вышел из линии, и еще один игрок раньше времени забежал в штрафную площадь, поэтому дали перебить. Вторую попытку реализовал, забил, но, к сожалению, это не повлияло на итоговый результат.

– Впереди важные матчи. Насколько они ключевые для команды?

– Да, это на 100% ключевые поединки для нас. Мы сейчас в таком положении, что каждая игра имеет большое значение. Тем более оба матча проведем дома. Я уже говорил после предыдущей игры – будем отдавать все силы и максимум возможностей, чтобы достичь результата.