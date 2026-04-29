Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, что устроил Костюк в раздевалке Динамо после 1:4 от Кривбасса
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 04:32
180
0

Известно, что устроил Костюк в раздевалке Динамо после 1:4 от Кривбасса

Тренер проявил сдержанность

29 апреля 2026, 04:32 |
180
0
Известно, что устроил Костюк в раздевалке Динамо после 1:4 от Кривбасса
ФК Динамо. Игорь Костюк

Стало известно, как отреагировал главный тренер «Динамо» Игорь Костюк в перерыве матча с «Кривбассом», когда киевляне проигрывали 1:4.

Как отметил журналист Игорь Цыганик, Костюк довольно сдержанно отреагировал, не сказав ни одного резкого слова в сторону своих футболистов, тем самым успокоив команду.

В итоге киевляне сумели вырвать победу в матче – 6:5.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» рассчитывает подписать других игроков «Динамо». По информации источника, в шорт-лист харьковчан входят сразу два нападающих киевлян – Эдуардо Герреро и Федор Задорожный.

Игорь Костюк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Динамо
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем