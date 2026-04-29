Известно, что устроил Костюк в раздевалке Динамо после 1:4 от Кривбасса
Тренер проявил сдержанность
Стало известно, как отреагировал главный тренер «Динамо» Игорь Костюк в перерыве матча с «Кривбассом», когда киевляне проигрывали 1:4.
Как отметил журналист Игорь Цыганик, Костюк довольно сдержанно отреагировал, не сказав ни одного резкого слова в сторону своих футболистов, тем самым успокоив команду.
В итоге киевляне сумели вырвать победу в матче – 6:5.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» рассчитывает подписать других игроков «Динамо». По информации источника, в шорт-лист харьковчан входят сразу два нападающих киевлян – Эдуардо Герреро и Федор Задорожный.
