НАЗАРИНА: «Кристал Пэлас? Мы примерно понимаем, к чему готовиться»

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал победу над «Кудровкой» (3:1) в 25-м туре УПЛ и поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги конференций с «Кристал Пэлас».

– «Шахтер» имеет большое преимущество над ЛНЗ – 8 очков. Можно ли сказать, что это уже чемпионские матчи?

– Можно сказать, что каждый матч – чемпионский, потому что мы понимаем, что на весах чемпионство. Цель – выигрывать игру за игрой, а там уже в конце сезона увидим, кто на каком месте будет.

8 очков – это приятно, но ни в коем случае не нужно расслабляться, нужно работать все больше и больше, чтобы как можно раньше стать чемпионами.

– Сегодня мегарезультативный тур – вы выиграли 3:1, «Кривбасс» – «Динамо» – 5:6, исторический матч. Холод способствует такой игре, как считаешь?

– Не знаю. Смотрели матч «Кривбасс» – «Динамо», интересный был матч. Мы выиграли 3:1, тоже можно сказать, что результативный матч. Но, думаю, болельщикам интересно смотреть такой футбол – это самое главное.

– Дальше – важный матч с «Кристал Пэлас» в полуфинале Лиги конференций. Что скажешь об этой команде?

– Мы еще даже не анализировали, не смотрели соперника. Сейчас готовились к «Кудровке», а уже с завтрашнего дня будем готовиться к «Кристал Пэлас», будем смотреть, анализировать. Надеюсь и верю, что в полной готовности подойдем к этому матчу.

– Английские команды – хорошо физически готовы, потолкаться придется. Какие бы ты выделил стороны у такой команды, как «Кристал Пэлас»?

– Честно, не знаю, что сказать, но АПЛ чем отличается – это борьба, это скорость игры, это ритм игры, поэтому мы будем готовиться к этой игре, мы понимаем, что нас ждет.

Но мы уже играли с чемпионом Шотландии, чемпионом Ирландии, если не ошибаюсь. У нас уже были такие непростые соперники, мы играли там на выезде, поэтому мы примерно понимаем, к чему готовиться.

Но это АПЛ, это «Кристал Пэлас», проанализируем, еще раз повторюсь. Будем готовиться – я верю, что мы подойдем в полной готовности к этому матчу.

– Сейчас у «Шахтера» был большой цикл важных игр: и еврокубки, и в чемпионате были важные поединки против «Полесья» и ЛНЗ. Как вообще физически команда, по вашим ощущениям, готова?

– Мы готовились к этому периоду еще зимой на сборах. Наш тренерский состав понимал, какой период нас ожидает впереди, поэтому мы готовились к этому сезону.

К счастью, у нас есть футболисты, которые могут достойно друг друга заменить. Как, например, сегодня была ротация, 8 новых футболистов вышли, если сравнивать с игрой против «Зари», 3:1 выиграли. Поэтому все хорошо, чувствуем себя хорошо.