Тренер Фулхэма может возглавить Челси
48-летний Марко Силва вошёл в шорт-лист лондонцев
Главный тренер лондонского «Фулхэма» Марко Силва рассматривается в качестве одного из кандидатов на замену Лиама Росеньера на посту главного тренера «Челси».
Как сообщает инсайдер talkSPORT Бен Джейкобс, поиск нового тренера находится на ранней стадии. Ранее сообщалось, что руководство «аристократов» может предложить контракт тренеру «Борнмута» Андони Ираоли.
«Ведутся переговоры, чтобы рассмотреть различные варианты. «Челси» планирует пообщаться с несколькими специалистами в процессе поиска тренера, который обещает быть тщательным».
Преимуществом Силвы является то, что его контракт с «Фулхэмом» истекает в конце текущего сезона. Таким образом, «Челси» не придется платить за него значительную компенсацию.
В настоящее время лондонская команда занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 48 очков. У «Фулхэма» под руководством Сильвы столько же очков, но 10-ая позиция.
Chelsea’s search for a new head coach is at an early stage with several names being discussed and explored.— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 27, 2026
Andoni Iraola is one of candidates, as @talkSPORT reported last week.
Fulham boss Marco Silva another genuine contender.
Outreach taking place to understand different…
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о Чернате
Легендарный аргентинец в 2023 году был в шаге от возвращения на «Камп Ноу»