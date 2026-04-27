Тренер Фулхэма может возглавить Челси

Главный тренер лондонского «Фулхэма» Марко Силва рассматривается в качестве одного из кандидатов на замену Лиама Росеньера на посту главного тренера «Челси».

Как сообщает инсайдер talkSPORT Бен Джейкобс, поиск нового тренера находится на ранней стадии. Ранее сообщалось, что руководство «аристократов» может предложить контракт тренеру «Борнмута» Андони Ираоли.

«Ведутся переговоры, чтобы рассмотреть различные варианты. «Челси» планирует пообщаться с несколькими специалистами в процессе поиска тренера, который обещает быть тщательным».

Преимуществом Силвы является то, что его контракт с «Фулхэмом» истекает в конце текущего сезона. Таким образом, «Челси» не придется платить за него значительную компенсацию.

В настоящее время лондонская команда занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 48 очков. У «Фулхэма» под руководством Сильвы столько же очков, но 10-ая позиция.

