Челси сделал выбор главного тренера и связался с его агентами
Андони Ираола имеет все шансы принять «Челси»
«Челси» активизировал поиски нового главного тренера, связавшись с представителями уходящего наставника «Борнмута» Андони Ираолы. Испанец, получивший восторженные отзывы за свою работу на южном побережье, стал серьезным претендентом на пост главного тренера «Стэмфорд Бридж» после ухода Лиама Росеньора, который продержался в Лондоне менее четырех месяцев.
Несмотря на сообщения о контактах, Ираола сохраняет профессионализм, готовясь провести свои последние недели в «Борнмуте». Когда его спросили о перспективе занять тренерское кресло на «Стэмфорд Бридж», 43-летний специалист быстро пресек слухи: «На прошлой неделе вы спрашивали меня о других клубах. Я точно не знаю, о каких именно, но также, в знак уважения к «Борнмуту», я не могу сейчас говорить о своем будущем, потому что это не то, что волнует болельщиков «Борнмута».
После пяти сухих поражений подряд «Челси» идет на восьмом месте в чемпионате Англии и рискует остаться без еврокубков.
