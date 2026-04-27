  4. Вячеслав КОЙДАН: «Очень жаль, что не удалось вытащить хотя бы ничью»
Украина. Первая лига
27 апреля 2026, 16:04
Вячеслав КОЙДАН: «Очень жаль, что не удалось вытащить хотя бы ничью»

Игрок ФК «Чернигов» поделился впечатлениями о матче с «Ворсклой»

ФК Чернигов. Вячеслав Койдан

В поединке 25-го тура Первой лиги «Чернигов» со счетом 1:2 проиграл «Ворскле». Итог матча подвел автор гола в составе черниговского клуба Вячеслав Койдан.

– Слава, сегодня тебе удалось забить, но команда проиграла. Как оцениваешь свой первый выход на поле после травмы?

– Очень чувствовалось, что мы можем вытащить эту игру и забить хотя бы второй гол, выйти на ничью. Забить гол – это хорошо, но нужен результат и, к сожалению, этот гол не помог достичь каких-либо пунктов.

– Ты забил после нетипичной ситуации – свободного удара в чужой вратарской. Что произошло в том эпизоде?

– Точно не знаю. Вратарь поймал мяч, потом оставил его и снова взял. Наверное, это да, свободный удар. Мы его сразу разыграли, знали, что нам делать и забили гол.

– Чего сегодня команде не хватило для положительного результата?

– Даже не знаю. Может, что-то не удавалось в каких-нибудь эпизодах в первом тайме. Во втором тайме, конечно, Ворскла по результату села, и мы уже больше атаковали. На самом деле очень жаль, что не удалось вытащить хотя бы ничью.

– Передай пожелание болельщикам, которые, несмотря на результат, поддержали команду аплодисментами после матча.

– Большое спасибо за поддержку. Нам она очень нужна, особенно в концовке сезона. Нам нужно выйти на более высокие позиции, и поэтому мы надеемся, что болельщики будут с нами в каждом матче.

