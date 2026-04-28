Лидер ФК Чернигов готов к безумному поступку после финала Кубка Украины

Голкипер ФК Чернигов Максим Татаренко заявил, что готов побриться налысо, если его команда завоюет Кубок Украины, обыграв в финале киевское Динамо.

– Веришь, что сможете победить Динамо? И если выиграете — готов на какой-то безумный поступок? К примеру, побриться наголо?

– Мы верим, потому что, возможно, на нас будет меньше давить результат. А если выиграем — вопросов нет, волосы сбрею. Буду лысым, если выиграем Кубок. Но, честно говоря, прически жалко (смеется).

– Теперь это пойдет в народ – и тебя могут заставить выполнить обещание.

– У нас уже один парень из команды обещал постричься налысо, если мы выйдем в финал.

– И что – выполнил?

– Да, выполнил. Мы его даже сами стригли, – сказал голкипер.

Финальный матч Кубка Украины по футболу между ФК Чернигов и киевским Динамо состоится в среду, 20 мая. Стартовый свисток во Львове-Арене прозвучит в 19:00 по киевскому времени.