Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
Кубок Украины
28 апреля 2026, 07:59 | Обновлено 28 апреля 2026, 09:14
Лидер ФК Чернигов готов к безумному поступку после финала Кубка Украины

Максим Татаренко верит, что его команда может обыграть киевское Динамо

ФК Чернигов. Максим Татаренко

Голкипер ФК Чернигов Максим Татаренко заявил, что готов побриться налысо, если его команда завоюет Кубок Украины, обыграв в финале киевское Динамо.

– Веришь, что сможете победить Динамо? И если выиграете — готов на какой-то безумный поступок? К примеру, побриться наголо?

– Мы верим, потому что, возможно, на нас будет меньше давить результат. А если выиграем — вопросов нет, волосы сбрею. Буду лысым, если выиграем Кубок. Но, честно говоря, прически жалко (смеется).

– Теперь это пойдет в народ – и тебя могут заставить выполнить обещание.

– У нас уже один парень из команды обещал постричься налысо, если мы выйдем в финал.

– И что – выполнил?

– Да, выполнил. Мы его даже сами стригли, – сказал голкипер.

Финальный матч Кубка Украины по футболу между ФК Чернигов и киевским Динамо состоится в среду, 20 мая. Стартовый свисток во Львове-Арене прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
ФОТО. Футболист Динамо показал страсть со своей будущей женой
ФОТО. Премьер-министр Украины отреагировала на выход Чернигова в финал КУ
Максим Татаренко Чернигов Кубок Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Очень болел за эту команду, я рад»
Футбол | 28 апреля 2026, 00:09 0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Очень болел за эту команду, я рад»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Очень болел за эту команду, я рад»

Вингер – о «Чернигове»

Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Футбол | 27 апреля 2026, 07:00 0
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча
Суркис принял решение по поводу Ярмоленко после сумасшедшего матча

Президент клуба не против того, чтобы вингер продлил контракт

Мбаппе назвал футболиста, из-за которого Реал провалил сезон
Футбол | 27.04.2026, 23:09
Мбаппе назвал футболиста, из-за которого Реал провалил сезон
Мбаппе назвал футболиста, из-за которого Реал провалил сезон
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Футбол | 27.04.2026, 08:36
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 27.04.2026, 10:23
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 4
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 3
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем