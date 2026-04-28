Лидер ФК Чернигов готов к безумному поступку после финала Кубка Украины
Максим Татаренко верит, что его команда может обыграть киевское Динамо
Голкипер ФК Чернигов Максим Татаренко заявил, что готов побриться налысо, если его команда завоюет Кубок Украины, обыграв в финале киевское Динамо.
– Веришь, что сможете победить Динамо? И если выиграете — готов на какой-то безумный поступок? К примеру, побриться наголо?
– Мы верим, потому что, возможно, на нас будет меньше давить результат. А если выиграем — вопросов нет, волосы сбрею. Буду лысым, если выиграем Кубок. Но, честно говоря, прически жалко (смеется).
– Теперь это пойдет в народ – и тебя могут заставить выполнить обещание.
– У нас уже один парень из команды обещал постричься налысо, если мы выйдем в финал.
– И что – выполнил?
– Да, выполнил. Мы его даже сами стригли, – сказал голкипер.
Финальный матч Кубка Украины по футболу между ФК Чернигов и киевским Динамо состоится в среду, 20 мая. Стартовый свисток во Львове-Арене прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер – о «Чернигове»
Президент клуба не против того, чтобы вингер продлил контракт