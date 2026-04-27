  4. Вратарь Чернигова: «Мы сейчас даже не думаем о финале Кубка»
27 апреля 2026, 16:58 | Обновлено 27 апреля 2026, 17:01
106
0

Вратарь Чернигова: «Мы сейчас даже не думаем о финале Кубка»

Максим Татаренко рассказал, что команда сконцентрирована на Первой лиге

27 апреля 2026, 16:58 | Обновлено 27 апреля 2026, 17:01
106
0
Вратарь Чернигова: «Мы сейчас даже не думаем о финале Кубка»
ФК Чернигов. Максим Татаренко

Вратарь «Чернигова» Максим Татаренко поделился ожиданиями от финала Кубка Украины с «Динамо» и пообещал побриться налысо в случае победы.

– Для многих футболистов «Чернигова» финал Кубка – это, можно сказать, матч жизни. Как команде справиться с волнением и не «перегореть» еще до стартового свистка?

– Думаю, это действительно матч жизни. Но если честно, мы сейчас даже не думаем о финале, потому что до него еще много времени – почти месяц. Очень рано об этом думать. Ближе к игре будем анализировать, настраиваться. А сейчас у нас четыре матча в чемпионате, и они тоже будут очень сложными. Нам нужно набирать очки, чтобы выбраться из зоны переходных матчей. Поэтому о финале пока не думаем.

– Но все же: финал против «Динамо». Если дело дойдет до пенальти, и к мячу подойдет Андрей Ярмоленко – ты уже знаешь, в какой угол он будет бить?

– Сейчас – нет. Возможно, по ходу игры почувствую, но смогу ли отбить – это уже другой вопрос. Он большой мастер, и отбить его пенальти очень сложно.

– Потому что если сейчас скажешь, что он будет бить вправо, он это прочитает – и пробьет влево? :)

– Возможно, тогда я упаду вправо (смеется).

– Веришь ли, что сможете победить «Динамо»? И если выиграете – готов на какой-то безумный поступок? Например, побриться налысо?

– Мы верим, потому что, возможно, на нас будет меньше давить результат. А если выиграем – вопросов нет, волосы сбрею. Буду лысым, если выиграем Кубок. Но, честно говоря, прическу жалко (смеется).

– Теперь это пойдет в народ – и тебя могут заставить выполнить обещание.

– У нас уже один парень из команды обещал постричься налысо, если мы выйдем в финал.

– И что – выполнил?

– Да, выполнил. Мы его даже сами стригли (смеется).

Максим Татаренко Первая лига Украины Кубок Украины по футболу Динамо Киев Чернигов чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
