Шахтер вступил в борьбу с россиянами за трансфер футболиста
Рикельме Филиппи может переехать в Украину
Донецкий «Шахтер» нашел очередного молодого таланта в Бразилии.
Как отмечает журналист Экрем Конур, донецкий клуб заинтересовался 19-летним левым вингером «Палмейраса» Рикельме Филиппи. «Горняки» борются за подписание бразильца с питерским «зенитом».
Контракт бразильца с «Палмейрасом» действует до лета 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 1 миллион евро.
Филиппи провел на взрослом уровне в Серии А только три матча. Гораздо больше впечатляет его статистика в чемпионате Бразилии до 20 лет, где в 48 матчах он забил 14 голов и отдал одну голевую передачу.
