Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер вступил в борьбу с россиянами за трансфер футболиста
26 апреля 2026, 23:22
Шахтер вступил в борьбу с россиянами за трансфер футболиста

Рикельме Филиппи может переехать в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine. Рикельме Филиппи

Донецкий «Шахтер» нашел очередного молодого таланта в Бразилии.

Как отмечает журналист Экрем Конур, донецкий клуб заинтересовался 19-летним левым вингером «Палмейраса» Рикельме Филиппи. «Горняки» борются за подписание бразильца с питерским «зенитом».

Контракт бразильца с «Палмейрасом» действует до лета 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 1 миллион евро.

Филиппи провел на взрослом уровне в Серии А только три матча. Гораздо больше впечатляет его статистика в чемпионате Бразилии до 20 лет, где в 48 матчах он забил 14 голов и отдал одну голевую передачу.

Палмейрас трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк зенит санкт-петербург
Дмитрий Олийченко Источник: Экрем Конур
