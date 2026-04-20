  4. Шахтер и Борнмут поспорят за Рикельме. Предложения готовят оба клуба
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 22:37 |
224
1

Украинцы и англичане собираются посоревноваться за таланта академии «Атлетико Минейро»

instagram.com/riquelme_11_

17-летний левый вингер «Атлетико Минейро» U-20 и сборной Бразилии U-17 Рикельме Энрике да Силва Феррейра или просто Рикельме стал объектом пристального интереса двух европейских клубов.

На подписание Рикельме претендуют «Шахтер» и «Борнмут». Представители обоих клубов внимательно следили за юным вингером на чемпионате Южной Америки U-17 и в ближайшие недели, как ожидается, украинцы и англичане выйдут на «Атлетико Минейро» с официальными предложениями по трансферу Рикельме.

Также к талантливому бразильцу присматривались неназванные клубы из Испании.

Отметим, что 18-летие Рикельме отпразднует только в январе следующего года, из-за чего перебраться в заграничный клуб ранее этого срока он не сможет и даже в случае трансфера будет продолжать оставаться в Бразилии до начала 2027-го.

ну між цими клубами напевно логічніше віддати перевагу Шахтарю
