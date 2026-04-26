  4. АНТОНЕНКО: Тренер Полесья на весь стадион говорит нам вещи. Это нормально?
26 апреля 2026, 22:46
1094
3

Главный тренер «Оболони» раскритиковал наставника «Полесья»

ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко подтвердил конфликт с исполняющим обязанности главного тренера «Полесья» Сергеем Кравченко после игры 25-го тура УПЛ (1:3).

«Как воспринять результат? Посмотрите на счет того, как поставили фол в нашу сторону. Мы только что 200 раз пересмотрели – Мороз даже рядом на цеплял Гайдучика, а Гайдучик играл прямой ногой. Они ставят фол в нашу сторону. Второй мяч – посмотрите, на Суханову фол у бокового. Почему он не свистит?..» – заявил Антоненко.

«Я так понимаю, одним можно плакаться? «Полесье» собирает там всю аудиторию, надо менять судей. Пусть они на себя посмотрят. Я никогда не говорил о судьях, что они какие-то и что-то делают не то. Я не понимаю, почему так происходит.

И потом их тренер на весь стадион говорит нам вещи. Вы считаете это нормально? Вы считаете, что это поведение команды, которая должна представлять нашу команду в еврокубках? Если они так полагают, пусть так и будет. Я желаю им удачи», – добавил тренер «Оболони».

По теме:
Скандал Кравченко и Антоненко: матч Полесья и Оболони завершился конфликтом
Игрок Оболони Семенов: «Пропустили трижды со стандартов. Так быть не может»
Эдуард САРАПИЙ: «Это для меня исторический матч»
Александр Антоненко Сергей Кравченко Оболонь Киев Полесье Житомир Полесье - Оболонь
Максим Коваленко Источник: УПЛ-ТВ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 26 апреля 2026, 15:47 8
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура

Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26 апреля 2026, 09:12 2
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии

Махарадзе решил опозориться

Полесье – Оболонь – 3:1. Дубль Сарапия и два пенальти. Видео голов и обзор
Футбол | 26.04.2026, 20:22
Полесье – Оболонь – 3:1. Дубль Сарапия и два пенальти. Видео голов и обзор
Полесье – Оболонь – 3:1. Дубль Сарапия и два пенальти. Видео голов и обзор
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Футбол | 25.04.2026, 21:57
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 13:20
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 3
Доля правди є.
+4
Крава - це шавка на ланцюгу у Ротаня: гавкає на всіх
0
Впаяйте ще раз дисквал на кілька матчів і штраф на цей раз п'ятихатку, бо воно якесь явно ненормальне.
-1
Популярные новости
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 208
Футбол
