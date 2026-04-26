АНТОНЕНКО: Тренер Полесья на весь стадион говорит нам вещи. Это нормально?

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко подтвердил конфликт с исполняющим обязанности главного тренера «Полесья» Сергеем Кравченко после игры 25-го тура УПЛ (1:3).

«Как воспринять результат? Посмотрите на счет того, как поставили фол в нашу сторону. Мы только что 200 раз пересмотрели – Мороз даже рядом на цеплял Гайдучика, а Гайдучик играл прямой ногой. Они ставят фол в нашу сторону. Второй мяч – посмотрите, на Суханову фол у бокового. Почему он не свистит?..» – заявил Антоненко.

«Я так понимаю, одним можно плакаться? «Полесье» собирает там всю аудиторию, надо менять судей. Пусть они на себя посмотрят. Я никогда не говорил о судьях, что они какие-то и что-то делают не то. Я не понимаю, почему так происходит.

И потом их тренер на весь стадион говорит нам вещи. Вы считаете это нормально? Вы считаете, что это поведение команды, которая должна представлять нашу команду в еврокубках? Если они так полагают, пусть так и будет. Я желаю им удачи», – добавил тренер «Оболони».