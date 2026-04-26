Скандал Кравченко и Антоненко: матч Полесья и Оболони завершился конфликтом

Матч 25-го тура Премьер-лиги Украины «Полесье» – «Оболонь» (3:1) закончился скандалом с участием наставников команд.

Поаплодировав болельщикам, исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко выкрикнул в сторону представителей соперника обидную фразу.

Официальные лица «Оболони» побежали за Кравченко в подтрибунное помещение, где продолжилась перепалка между сторонами, и охране пришлось сдерживать штаб Александра Антоненко.

Голкипер «Полесья» Евгений Волынец вскоре извинился перед тренерами «Оболони» за сложившуюся ситуацию. На послематчевом интервью Антоненко упомянул конфликт и посоветовал тренеру «Полесья» следить за словами.

В таблице чемпионата Украины «Полесье» занимает третье место с 49 очками. У «Оболони» 26 баллов и 11-я позиция.

