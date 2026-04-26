Скандал Кравченко и Антоненко: матч Полесья и Оболони завершился конфликтом
26 апреля «волки» переиграли киевскую команду со счетом 3:1 в 25-м туре УПЛ
Матч 25-го тура Премьер-лиги Украины «Полесье» – «Оболонь» (3:1) закончился скандалом с участием наставников команд.
Поаплодировав болельщикам, исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко выкрикнул в сторону представителей соперника обидную фразу.
Официальные лица «Оболони» побежали за Кравченко в подтрибунное помещение, где продолжилась перепалка между сторонами, и охране пришлось сдерживать штаб Александра Антоненко.
Голкипер «Полесья» Евгений Волынец вскоре извинился перед тренерами «Оболони» за сложившуюся ситуацию. На послематчевом интервью Антоненко упомянул конфликт и посоветовал тренеру «Полесья» следить за словами.
В таблице чемпионата Украины «Полесье» занимает третье место с 49 очками. У «Оболони» 26 баллов и 11-я позиция.
Видеообзор матча «Полесье» – «Оболонь» (3:1)
Таблица УПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|25
|18
|6
|1
|59 - 16
|03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов
|60
|2
|ЛНЗ
|25
|16
|4
|5
|36 - 16
|02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ
|52
|3
|Полесье
|25
|15
|4
|6
|44 - 17
|03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье
|49
|4
|Динамо Киев
|25
|14
|5
|6
|58 - 31
|03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев
|47
|5
|Металлист 1925
|25
|12
|9
|4
|31 - 14
|03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925
|45
|6
|Колос Ковалевка
|25
|10
|10
|5
|24 - 21
|02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|40
|7
|Кривбасс
|25
|11
|7
|7
|43 - 38
|01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр
|40
|8
|Карпаты Львов
|25
|9
|9
|7
|35 - 26
|02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь
|36
|9
|Заря
|24
|8
|8
|8
|33 - 32
|27.04.26 15:30 Заря - Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря
|32
|10
|Верес
|24
|7
|8
|9
|22 - 29
|27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка
|29
|11
|Оболонь
|25
|6
|8
|11
|22 - 42
|03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|24
|7
|3
|14
|26 - 36
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов
|24
|13
|Кудровка
|25
|5
|6
|14
|26 - 42
|03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье
|21
|14
|Рух Львов
|25
|6
|2
|17
|17 - 42
|04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ
|20
|15
|Александрия
|24
|2
|6
|16
|17 - 48
|27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия
|12
|16
|Полтава
|25
|2
|5
|18
|20 - 63
|01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава
|11
