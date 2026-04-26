Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандал Кравченко и Антоненко: матч Полесья и Оболони завершился конфликтом
3

Скандал Кравченко и Антоненко: матч Полесья и Оболони завершился конфликтом

26 апреля «волки» переиграли киевскую команду со счетом 3:1 в 25-м туре УПЛ

ФК Полесье

Матч 25-го тура Премьер-лиги Украины «Полесье» – «Оболонь» (3:1) закончился скандалом с участием наставников команд.

Поаплодировав болельщикам, исполняющий обязанности главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко выкрикнул в сторону представителей соперника обидную фразу.

Официальные лица «Оболони» побежали за Кравченко в подтрибунное помещение, где продолжилась перепалка между сторонами, и охране пришлось сдерживать штаб Александра Антоненко.

Голкипер «Полесья» Евгений Волынец вскоре извинился перед тренерами «Оболони» за сложившуюся ситуацию. На послематчевом интервью Антоненко упомянул конфликт и посоветовал тренеру «Полесья» следить за словами.

В таблице чемпионата Украины «Полесье» занимает третье место с 49 очками. У «Оболони» 26 баллов и 11-я позиция.

Видеообзор матча «Полесье» – «Оболонь» (3:1)

Таблица УПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 25 18 6 1 59 - 16 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 60
2 ЛНЗ 25 16 4 5 36 - 16 02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 52
3 Полесье 25 15 4 6 44 - 17 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 49
4 Динамо Киев 25 14 5 6 58 - 31 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 47
5 Металлист 1925 25 12 9 4 31 - 14 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 45
6 Колос Ковалевка 25 10 10 5 24 - 21 02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 40
7 Кривбасс 25 11 7 7 43 - 38 01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 40
8 Карпаты Львов 25 9 9 7 35 - 26 02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 36
9 Заря 24 8 8 8 33 - 32 27.04.26 15:30 Заря - Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 32
10 Верес 24 7 8 9 22 - 29 27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 29
11 Оболонь 25 6 8 11 22 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 26
12 Эпицентр 24 7 3 14 26 - 36 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 24
13 Кудровка 25 5 6 14 26 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 21
14 Рух Львов 25 6 2 17 17 - 42 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 20
15 Александрия 24 2 6 16 17 - 48 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 12
16 Полтава 25 2 5 18 20 - 63 01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 11
Полная таблица

Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
БОНДАРЕНКО: «Знали о ничьей ЛНЗ, поэтому было важно увеличить отрыв»
ТВАРДОВСКИЙ: «Что сказал Пятов? Что все хорошо, все было супер»
Полесье Житомир Оболонь Киев Полесье - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Кравченко Александр Антоненко Евгений Волынец
Максим Коваленко
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26 апреля 2026, 12:33 2
Комментатор Игорь Бойко хотел бы увидеть Георгия в составе «Наполи»

Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 апреля 2026, 15:55 7
Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ.

Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.04.2026, 20:45
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26.04.2026, 09:41
Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Футбол | 26.04.2026, 19:58
Комментарии 3
Крава гавкає ніби шавка на ланцюгу у Ротаня
Це піар такий, чи що ? Пора вже дисциплінарному комітету звернути увагу на  його поведінку, адже це вже не вперше.
Треба Ротаня і Краву виганять з Полісся. В Олександрії вони себе так не вели. 
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 17
Теннис
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
26.04.2026, 08:22
Футбол
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
«Кто это такой?» В США наехали на Усика за его решение
26.04.2026, 08:02
Бокс
