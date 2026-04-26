26 апреля 2026, 23:19 | Обновлено 26 апреля 2026, 23:25
78
0

Нокаут с удалением. Галатасарай и Фенербахче выдали огненное дерби

Весь Стамбул гудел во время матча

26 апреля 2026, 23:19 | Обновлено 26 апреля 2026, 23:25
78
0
Нокаут с удалением. Галатасарай и Фенербахче выдали огненное дерби
26 апреля состоялось центральное дерби турецкого чемпионата между грандами Стамбула: «Галатасарай» сыграл против «Фенербахче» в 31-м туре.

Команды встретились на арене «Рамс Парк» и подарили болельщикам желанное зрелище.

«Галатасарай» дома разгромил принципиального соперника и сохранил свои ворота в неприкосновенности – 3:0.

На результат матча повлияло удаление вратаря «Фенербахче» Эдерсона, который покинул поле после второй желтой карточки.

Стамбульское дерби поставило точку в амбициях «Фенербахче» догнать «Галатасарай» в таблице: «львы» теперь имеют семиочковый гандикап над «желтыми канарейками».

Чемпионат Турции. 31-й тур, 26 апреля

«Галатасарай» – «Фенербахче» – 3:0

Голы: Осимхен, 40, Йылмаз, 67 (пен.), Торрейра, 83

Удаление: Эдерсон, 62

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 31 23 5 3 72 - 23 02.05.26 20:00 Самсунспор - Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай 74
2 Фенербахче 31 19 10 2 68 - 33 02.05.26 20:00 Фенербахче - Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп 67
3 Трабзонспор 30 19 8 3 57 - 32 27.04.26 20:00 Коньяспор - Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор 65
4 Бешикташ 30 16 7 7 54 - 36 27.04.26 20:00 Бешикташ - Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ 55
5 Истанбул Башакшехир 31 14 9 8 52 - 31 02.05.26 20:00 Фенербахче - Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор 51
6 Гёзтепе 31 13 12 6 39 - 27 02.05.26 20:00 Трабзонспор - Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе 51
7 Самсунспор 30 10 12 8 36 - 39 27.04.26 17:00 Аланьяспор - Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор 42
8 Ризеспор 31 9 10 12 41 - 44 01.05.26 17:00 Ризеспор - Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор 37
9 Коньяспор 30 9 10 11 38 - 41 27.04.26 20:00 Коньяспор - Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор 37
10 Газиантеп 31 9 10 12 41 - 52 01.05.26 20:00 Газиантеп - Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп 37
11 Коджаелиспор 31 9 9 13 25 - 35 03.05.26 20:00 Касымпаша - Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор 36
12 Аланьяспор 30 6 15 9 35 - 35 27.04.26 17:00 Аланьяспор - Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор 33
13 Касымпаша 31 7 10 14 29 - 45 03.05.26 20:00 Касымпаша - Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша 31
14 Антальяспор 31 7 7 17 30 - 51 03.05.26 20:00 Антальяспор - Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор 28
15 Генчлербирлиги 31 7 7 17 30 - 44 03.05.26 20:00 Карагюмрюк - Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги 28
16 Эюпспор 31 7 7 17 25 - 44 03.05.26 20:00 Кайсериспор - Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор 28
17 Кайсериспор 31 5 11 15 23 - 57 03.05.26 20:00 Кайсериспор - Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк 26
18 Карагюмрюк 30 5 5 20 27 - 53 27.04.26 20:00 Бешикташ - Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче 20
События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Торрейра (Галатасарай).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Барыш Йылмаз (Галатасарай).
62’
Эдерсон де Мораес (Фенербахче) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай), асcист Марио Лемина.
По теме:
Провал Пустового. Андорра проиграла последней команде чемпионата
Торино – Интер – 2:2. Упущенная победа лидера со счета 2:0. Видео голов
Милан – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Галатасарай чемпионат Турции по футболу Фенербахче видео голов и обзор Виктор Осимхен Бурак Йылмаз удаление (красная карточка) Эдерсон Сантана Лукас Торрейра пенальти
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26 апреля 2026, 08:22 0
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Крис Ричардс – о матче с «горняками»

Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Футбол | 26 апреля 2026, 16:59 33
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6

Авторитетный специалист очень удивлен такому развитию событий в этой поединке

Определил судьбу украинца. Испанский журналист оценил сезон Лунина в Реале
Футбол | 26.04.2026, 20:49
Определил судьбу украинца. Испанский журналист оценил сезон Лунина в Реале
Определил судьбу украинца. Испанский журналист оценил сезон Лунина в Реале
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.04.2026, 13:20
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26.04.2026, 15:45
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
25.04.2026, 11:07
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 31
Теннис
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
