Нокаут с удалением. Галатасарай и Фенербахче выдали огненное дерби
Весь Стамбул гудел во время матча
26 апреля состоялось центральное дерби турецкого чемпионата между грандами Стамбула: «Галатасарай» сыграл против «Фенербахче» в 31-м туре.
Команды встретились на арене «Рамс Парк» и подарили болельщикам желанное зрелище.
«Галатасарай» дома разгромил принципиального соперника и сохранил свои ворота в неприкосновенности – 3:0.
На результат матча повлияло удаление вратаря «Фенербахче» Эдерсона, который покинул поле после второй желтой карточки.
Стамбульское дерби поставило точку в амбициях «Фенербахче» догнать «Галатасарай» в таблице: «львы» теперь имеют семиочковый гандикап над «желтыми канарейками».
Чемпионат Турции. 31-й тур, 26 апреля
«Галатасарай» – «Фенербахче» – 3:0
Голы: Осимхен, 40, Йылмаз, 67 (пен.), Торрейра, 83
Удаление: Эдерсон, 62
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|31
|23
|5
|3
|72 - 23
|02.05.26 20:00 Самсунспор - Галатасарай26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай
|74
|2
|Фенербахче
|31
|19
|10
|2
|68 - 33
|02.05.26 20:00 Фенербахче - Истанбул Башакшехир26.04.26 Галатасарай 3:0 Фенербахче17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп
|67
|3
|Трабзонспор
|30
|19
|8
|3
|57 - 32
|27.04.26 20:00 Коньяспор - Трабзонспор19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Трабзонспор 2:1 Галатасарай18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор14.03.26 Трабзонспор 1:0 Ризеспор
|65
|4
|Бешикташ
|30
|16
|7
|7
|54 - 36
|27.04.26 20:00 Бешикташ - Карагюмрюк19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Фенербахче 1:0 Бешикташ19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша15.03.26 Генчлербирлиги 0:2 Бешикташ
|55
|5
|Истанбул Башакшехир
|31
|14
|9
|8
|52 - 31
|02.05.26 20:00 Фенербахче - Истанбул Башакшехир24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор
|51
|6
|Гёзтепе
|31
|13
|12
|6
|39 - 27
|02.05.26 20:00 Трабзонспор - Гёзтепе25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша08.04.26 Гёзтепе 1:3 Галатасарай04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе
|51
|7
|Самсунспор
|30
|10
|12
|8
|36 - 39
|27.04.26 17:00 Аланьяспор - Самсунспор19.04.26 Самсунспор 2:1 Бешикташ13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор15.03.26 Самсунспор 2:1 Кайсериспор
|42
|8
|Ризеспор
|31
|9
|10
|12
|41 - 44
|01.05.26 17:00 Ризеспор - Коньяспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор17.04.26 Фенербахче 2:2 Ризеспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп09.04.26 Ризеспор 4:1 Самсунспор05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор
|37
|9
|Коньяспор
|30
|9
|10
|11
|38 - 41
|27.04.26 20:00 Коньяспор - Трабзонспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Самсунспор 2:2 Коньяспор19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги14.03.26 Коджаелиспор 1:2 Коньяспор
|37
|10
|Газиантеп
|31
|9
|10
|12
|41 - 52
|01.05.26 20:00 Газиантеп - Бешикташ25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор13.04.26 Ризеспор 2:1 Газиантеп04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор17.03.26 Фенербахче 4:1 Газиантеп
|37
|11
|Коджаелиспор
|31
|9
|9
|13
|25 - 35
|03.05.26 20:00 Касымпаша - Коджаелиспор26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Коджаелиспор 1:1 Гёзтепе12.04.26 Галатасарай 1:1 Коджаелиспор06.04.26 Коджаелиспор 0:0 Истанбул Башакшехир18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор
|36
|12
|Аланьяспор
|30
|6
|15
|9
|35 - 35
|27.04.26 17:00 Аланьяспор - Самсунспор19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор11.04.26 Аланьяспор 1:1 Трабзонспор04.04.26 Газиантеп 1:1 Аланьяспор18.03.26 Аланьяспор 5:0 Коджаелиспор14.03.26 Гёзтепе 2:2 Аланьяспор
|33
|13
|Касымпаша
|31
|7
|10
|14
|29 - 45
|03.05.26 20:00 Касымпаша - Коджаелиспор24.04.26 Истанбул Башакшехир 4:0 Касымпаша19.04.26 Касымпаша 1:0 Аланьяспор12.04.26 Гёзтепе 3:3 Касымпаша04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Бешикташ 2:1 Касымпаша
|31
|14
|Антальяспор
|31
|7
|7
|17
|30 - 51
|03.05.26 20:00 Антальяспор - Аланьяспор25.04.26 Гёзтепе 2:0 Антальяспор17.04.26 Антальяспор 0:2 Коньяспор10.04.26 Бешикташ 4:2 Антальяспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Истанбул Башакшехир 0:0 Антальяспор
|28
|15
|Генчлербирлиги
|31
|7
|7
|17
|30 - 44
|03.05.26 20:00 Карагюмрюк - Генчлербирлиги26.04.26 Генчлербирлиги 1:0 Коджаелиспор18.04.26 Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай11.04.26 Истанбул Башакшехир 3:0 Генчлербирлиги04.04.26 Генчлербирлиги 0:2 Гёзтепе19.03.26 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги
|28
|16
|Эюпспор
|31
|7
|7
|17
|25 - 44
|03.05.26 20:00 Кайсериспор - Эюпспор25.04.26 Эюпспор 3:0 Газиантеп18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор13.04.26 Эюпспор 1:2 Самсунспор05.04.26 Антальяспор 3:0 Эюпспор18.03.26 Эюпспор 0:1 Трабзонспор
|28
|17
|Кайсериспор
|31
|5
|11
|15
|23 - 57
|03.05.26 20:00 Кайсериспор - Эюпспор25.04.26 Кайсериспор 2:0 Ризеспор20.04.26 Газиантеп 3:0 Кайсериспор11.04.26 Кайсериспор 0:4 Фенербахче04.04.26 Касымпаша 2:0 Кайсериспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк
|26
|18
|Карагюмрюк
|30
|5
|5
|20
|27 - 53
|27.04.26 20:00 Бешикташ - Карагюмрюк18.04.26 Карагюмрюк 1:2 Эюпспор12.04.26 Коньяспор 3:0 Карагюмрюк05.04.26 Карагюмрюк 2:1 Ризеспор19.03.26 Кайсериспор 1:0 Карагюмрюк13.03.26 Карагюмрюк 2:0 Фенербахче
|20
