  Суркис ответил, станет ли Ярмоленко лучшим бомбардиром в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 10:47
Суркис ответил, станет ли Ярмоленко лучшим бомбардиром в истории УПЛ

Президент киевского «Динамо» уверен, что вингер выйдет на первое место в истории Премьер-лиги

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис лаконично ответил на вопрос, сможет ли вингер Андрей Ярмоленко стать лучшим бомбардиров в истории Украинской Премьер-лиги:

– По вашим ощущениям, Ярмоленко побьет бомбардирский рекорд чемпионата Украины?

– У меня ощущение, что он этот рекорд побьет в ближайших матчах, – ответил функционер.

Вингер киевского клуба оформил дубль в ворота криворожского «Кривбасса» в матче 25-го тура элитного дивизиона, в котором «Динамо» вырвало победу со счетом 6:5, забив решающий гол на 88-й минуте.

Ярмоленко записал на свой счет 120-й и 121-й гол и приблизился к первому месту, которое занимает легендарный экс-динамовец Максим Шацких (124 результативных удара).

Одному из ключевых игроков команды необходимо забить четыре раза, чтобы стать единоличным лидером. Соперниками «бело-синих» в последних матчах сезона станут «Шахтер», ЛНЗ, «Колос», «Полтава» и «Кудровка».

Нагорняк и Шаран выбрали стартовые составы на матч Эпицентр – Александрия
7 голов Ярмоленко в УПЛ 2025/26. Сколько больше всего забивал за сезон?
Динамо оформило 12-й дубль Кривбассу
Потеря команды Де Дзерби. Звезда Тоттенхэма порвал крестообразные связки
Футбол | 27 апреля 2026, 09:04 1
Потеря команды Де Дзерби. Звезда Тоттенхэма порвал крестообразные связки
Потеря команды Де Дзерби. Звезда Тоттенхэма порвал крестообразные связки

Хави Симонс выбыл из-за серьезного повреждения

В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
Футбол | 27 апреля 2026, 08:15 7
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной

Большинство в ассоциации поддерживает Маркевича

Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26.04.2026, 09:41
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 27.04.2026, 09:17
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Согласен, Ярмоленко дадут забить в играх с командами Полтавы и Кудривки, тут к гадалке ходить не надо. За пару копеек эти команды хоть 5 мячей могут пропустить от Ярмоленка, он уважаемый человек в футболе, как не помочь хорошему футболисту....
Популярные новости
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 2
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 46
Футбол
Свентек вылетела из тысячника в Мадриде, не сумев доиграть матч 1/16 финала
Свентек вылетела из тысячника в Мадриде, не сумев доиграть матч 1/16 финала
25.04.2026, 18:17 21
Теннис
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
