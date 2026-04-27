Суркис ответил, станет ли Ярмоленко лучшим бомбардиром в истории УПЛ

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис лаконично ответил на вопрос, сможет ли вингер Андрей Ярмоленко стать лучшим бомбардиров в истории Украинской Премьер-лиги:

– По вашим ощущениям, Ярмоленко побьет бомбардирский рекорд чемпионата Украины?

– У меня ощущение, что он этот рекорд побьет в ближайших матчах, – ответил функционер.

Вингер киевского клуба оформил дубль в ворота криворожского «Кривбасса» в матче 25-го тура элитного дивизиона, в котором «Динамо» вырвало победу со счетом 6:5, забив решающий гол на 88-й минуте.

Ярмоленко записал на свой счет 120-й и 121-й гол и приблизился к первому месту, которое занимает легендарный экс-динамовец Максим Шацких (124 результативных удара).

Одному из ключевых игроков команды необходимо забить четыре раза, чтобы стать единоличным лидером. Соперниками «бело-синих» в последних матчах сезона станут «Шахтер», ЛНЗ, «Колос», «Полтава» и «Кудровка».