Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил 120-й и 121-й голы в истории Премьер-лиги. Случилось это в матче 25-го тура.

В воскресенье, 26 апреля, подопечные Игоря Костюка встретились с криворожским «Кривбассом» и победили соперника в невероятно зрелищном поединке со счетом 6:5.

Опытный украинский футболист оформил дубль во втором тайме – забил на 76-й и 88-й минутах. Результативные удары вингера позволили «бело-синим» вырвать победу и заработать три важных балла.

Ярмоленко закрепился на третьей позиции в рейтинге лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги в истории и приблизился к рекорду легендарного экс-динамовца Максима Шацких, в активе которого 124 результативных удара.

Таким образом, Ярмоленко необходимо забить три раза, чтобы сравняться с Шацких, и четыре результативных удара потребуется для выхода на единоличное первое место.

Вторую позицию занимает бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, который записал на свой счет 123 гола.

Лучшие бомбардиры в истории Украинской Премьер-лиги: