  4. Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
26 апреля 2026, 15:47 | Обновлено 26 апреля 2026, 16:02
3491
6

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?

Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура

26 апреля 2026, 15:47 | Обновлено 26 апреля 2026, 16:02
3491
6 Comments
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил 120-й и 121-й голы в истории Премьер-лиги. Случилось это в матче 25-го тура.

В воскресенье, 26 апреля, подопечные Игоря Костюка встретились с криворожским «Кривбассом» и победили соперника в невероятно зрелищном поединке со счетом 6:5.

Опытный украинский футболист оформил дубль во втором тайме – забил на 76-й и 88-й минутах. Результативные удары вингера позволили «бело-синим» вырвать победу и заработать три важных балла.

Ярмоленко закрепился на третьей позиции в рейтинге лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги в истории и приблизился к рекорду легендарного экс-динамовца Максима Шацких, в активе которого 124 результативных удара.

Таким образом, Ярмоленко необходимо забить три раза, чтобы сравняться с Шацких, и четыре результативных удара потребуется для выхода на единоличное первое место.

Вторую позицию занимает бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, который записал на свой счет 123 гола.

Лучшие бомбардиры в истории Украинской Премьер-лиги:

Игрок

Клубы (голы)

Голи

1.

Максим ШАЦКИХ

Динамо (97), Арсенал (22), Говерла (5)

124

2.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (10), Динамо (113)

123

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

121

4.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (19), Шахтер (24), Днепр(68), Колос (5), Минай (1)

117

5.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (80), Днепр(12), Арсенал (9), Металлист (4)

105

6.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (35), Динамо (22), Шахтер (46)

103

7.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист (1), Харьков (14), Шахтер (42), Днепр(2),

99

Карпаты (23), Черноморец(3), Заря (14)

8.

Александр ГАЙДАШ

Таврия (85), Металлург М (10)

95

9.

Марко ДЕВИЧ

Волынь (2), Металлист (84), Шахтер (4)

90

Сергей МИЗИН

Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),

90

ЦСКА/Арсенал (24), Карпаты (25), Кривбасс (7), Металлист (8)

Николай Тытюк
Ну що ж, матч дійсно супер! Треба віддати належне динамівцям за характер і неймовірну жадобу до перемоги! Бажаю Ярмоленку стати найкращим бомбардиром в історії України!!!
три динамовца во главе
Голи п’яткою за три рахуються, так що Андрiй вже на першому мiсцi
Зато в Україні за одну команду він вже рекордсмен на пару десятків років.
ЛЕГЕНДА!
СЕНСАЦІЯ !!!
КДК відмінило один гол Ярмоли!!!
Аргумент:
неповага до суперника при забиванні голу ДУПОЮ до воріт.
Рішення оскарженню не підлягає. ))
