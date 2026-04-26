Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура
Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко забил 120-й и 121-й голы в истории Премьер-лиги. Случилось это в матче 25-го тура.
В воскресенье, 26 апреля, подопечные Игоря Костюка встретились с криворожским «Кривбассом» и победили соперника в невероятно зрелищном поединке со счетом 6:5.
Опытный украинский футболист оформил дубль во втором тайме – забил на 76-й и 88-й минутах. Результативные удары вингера позволили «бело-синим» вырвать победу и заработать три важных балла.
Ярмоленко закрепился на третьей позиции в рейтинге лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги в истории и приблизился к рекорду легендарного экс-динамовца Максима Шацких, в активе которого 124 результативных удара.
Таким образом, Ярмоленко необходимо забить три раза, чтобы сравняться с Шацких, и четыре результативных удара потребуется для выхода на единоличное первое место.
Вторую позицию занимает бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров, который записал на свой счет 123 гола.
Лучшие бомбардиры в истории Украинской Премьер-лиги:
|
|
Игрок
|
Клубы (голы)
|
Голи
|
1.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (97), Арсенал (22), Говерла (5)
|
124
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (10), Динамо (113)
|
123
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
121
|
4.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (19), Шахтер (24), Днепр(68), Колос (5), Минай (1)
|
117
|
5.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (80), Днепр(12), Арсенал (9), Металлист (4)
|
105
|
6.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (35), Динамо (22), Шахтер (46)
|
103
|
7.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист (1), Харьков (14), Шахтер (42), Днепр(2),
|
99
|
|
|
Карпаты (23), Черноморец(3), Заря (14)
|
|
8.
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия (85), Металлург М (10)
|
95
|
9.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь (2), Металлист (84), Шахтер (4)
|
90
|
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо (16), Днепр (8), Черноморец (2),
|
90
|
|
|
ЦСКА/Арсенал (24), Карпаты (25), Кривбасс (7), Металлист (8)
|
КДК відмінило один гол Ярмоли!!!
Аргумент:
неповага до суперника при забиванні голу ДУПОЮ до воріт.
Рішення оскарженню не підлягає. ))