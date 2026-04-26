  4. Игрок Оболони Семенов: «Пропустили трижды со стандартов. Так быть не может»
26 апреля 2026, 21:54
Игрок Оболони Семенов: «Пропустили трижды со стандартов. Так быть не может»

Защитник «Оболони» Дмитрий Семенов дал комментарий по игре с «Полесьем»

Дмитрий Семенов

Защитник «Оболони» Дмитрий Семенов, эксклюзивно для Sport.ua, дал комментарий по игре с «Полесьем» (1:3).

– Что у вас не получилось по этой игре?

– Не получилось забить больше, чем соперник, наверное.

– У вашего тренера есть претензии к арбитру по каждому голу «Полесья». Каково ваше мнение?

– Я не знаю, наверное, ему виднее. Мы пропустили три мяча по стандартам. Так быть не может. Вопросы к судейству? Необходимо пересматривать запись и смотреть повторы.

– У вас неплохо шла игра, чего не хватило для достижения результата?

– «Полесье» во втором тайме перестроилось на три центральных защитника. Было сложно взламывать оборону.

– И по погоде. Необычно ли вам в конце апреля играть в снегопад?

– Это погода, никто на нее не влияет. Все в равных условиях.

С 54-й минуты «Полесье» играло в меньшинстве, а в последние полчаса перестроилось на схему с пятью защитниками.

