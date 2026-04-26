Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО. Гол Гуцуляка. Оболони пришлось перебивать пенальти в ворота Полесья
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 20:16 |
347
0

ВИДЕО. Гол Гуцуляка. Оболони пришлось перебивать пенальти в ворота Полесья

Волки одержали домашнюю победу со счетом 3:1 в матче 25-го тура УПЛ 2025/26

26 апреля Полесье на Центральном стадионе в Житомире переиграло Оболонь со счетом 3:1 в матче 25-го тура УПЛ 2025/26.

Третий мяч волки забили на 77-й минуте – пенальти реализовал Алексей Гуцуляк. Для Гуцуляка это восьмой гол в текущем сезоне чемпионата Украины, в его активе также пять ассистов.

Единственный гол для Оболони на 89-й оформил Максим Третьяков, который поразил ворота соперников с 11-метрового. Киевской команде пришлось перебивать пенальти.

Сначала Третьяков не реализовал удар с точки, но Павел Полегенько забил на добивании. После этого рефери объявил, что голкипер Полесья Евгений Волынец нарушил правила во время пенальти и назначил перебить 11-метровый, который Максим уже реализовал.

С 54-й минуты Полесье играла в меньшинстве после удаления Илира Красничи (две желтые). Еще два гола для Полесье положил Эдуард Сарапий, сделав дубль.

ГОЛ! 3:0 Гуцуляк, 77 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:1 Третьяков, 89 мин. (пен.)

По теме:
Владельцы Руха и Карпат проигнорировали львовское дерби
Динамо и Кривбасс установили новый рекорд результативности в УПЛ
Глейкер Мендоса побил рекорд Георгия Судакова. Все покеры в УПЛ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Футбол | 25 апреля 2026, 20:25 5
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским

Клуб поздравил футболиста с днём рождения

Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Футбол | 26 апреля 2026, 16:59 28
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6

Авторитетный специалист очень удивлен такому развитию событий в этой поединке

Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Футбол | 26.04.2026, 15:47
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26.04.2026, 08:22
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»
Футбол | 26.04.2026, 18:44
БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»
БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 2
Бокс
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
Президент WBC: «Он решил завершить карьеру боксера, как трус»
25.04.2026, 03:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем