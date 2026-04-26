ВИДЕО. Гол Гуцуляка. Оболони пришлось перебивать пенальти в ворота Полесья

26 апреля Полесье на Центральном стадионе в Житомире переиграло Оболонь со счетом 3:1 в матче 25-го тура УПЛ 2025/26.

Третий мяч волки забили на 77-й минуте – пенальти реализовал Алексей Гуцуляк. Для Гуцуляка это восьмой гол в текущем сезоне чемпионата Украины, в его активе также пять ассистов.

Единственный гол для Оболони на 89-й оформил Максим Третьяков, который поразил ворота соперников с 11-метрового. Киевской команде пришлось перебивать пенальти.

Сначала Третьяков не реализовал удар с точки, но Павел Полегенько забил на добивании. После этого рефери объявил, что голкипер Полесья Евгений Волынец нарушил правила во время пенальти и назначил перебить 11-метровый, который Максим уже реализовал.

С 54-й минуты Полесье играла в меньшинстве после удаления Илира Красничи (две желтые). Еще два гола для Полесье положил Эдуард Сарапий, сделав дубль.

