Украина. Премьер лига26 апреля 2026, 19:34
ВИДЕО. Дубль Сарапия. Полесье осталось вдесятером и забило 2-й гол Оболони
На 54-й минуте мата 25-го тура УПЛ вторую желтую карточку получил Илир Красничи
26 апреля 2026, 19:34 | Обновлено 26 апреля 2026, 19:35
485
26-летний защитник житомирского Полесья Эдуард Сарапий оформил дубль в матче 25-го тура УПЛ 2025/26 против Оболони.
Сарапий сделал счет 2:0 в пользу волков на 64-й минуте. Дважды на Эдуарда ассистировал Александр Андриевский.
Теперь у Сарапия пять забитых голов в этом сезоне чемпионата Украины.
Полесье с 54-й минуты играет вдесятером – вторую желтую карточку получил Илир Красничи.
ВИДЕО. Дубль Сарапия. Полесье осталось вдесятером и забило 2-й гол Оболони
Комментарии 1
О! То полісяни сильніше грають, коли в них видалити зайвого гравця? //гумор...
