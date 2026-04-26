26-летний защитник житомирского Полесья Эдуард Сарапий оформил дубль в матче 25-го тура УПЛ 2025/26 против Оболони.

Сарапий сделал счет 2:0 в пользу волков на 64-й минуте. Дважды на Эдуарда ассистировал Александр Андриевский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Теперь у Сарапия пять забитых голов в этом сезоне чемпионата Украины.

Полесье с 54-й минуты играет вдесятером – вторую желтую карточку получил Илир Красничи.

ВИДЕО. Дубль Сарапия. Полесье осталось вдесятером и забило 2-й гол Оболони