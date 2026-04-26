Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Сарапия. Полесье осталось вдесятером и забило 2-й гол Оболони
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 19:34 | Обновлено 26 апреля 2026, 19:35
На 54-й минуте мата 25-го тура УПЛ вторую желтую карточку получил Илир Красничи

ФК Полесье. Эдуард Сарапий

26-летний защитник житомирского Полесья Эдуард Сарапий оформил дубль в матче 25-го тура УПЛ 2025/26 против Оболони.

Сарапий сделал счет 2:0 в пользу волков на 64-й минуте. Дважды на Эдуарда ассистировал Александр Андриевский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Теперь у Сарапия пять забитых голов в этом сезоне чемпионата Украины.

Полесье с 54-й минуты играет вдесятером – вторую желтую карточку получил Илир Красничи.

По теме:
Владельцы Руха и Карпат проигнорировали львовское дерби
Динамо и Кривбасс установили новый рекорд результативности в УПЛ
Глейкер Мендоса побил рекорд Георгия Судакова. Все покеры в УПЛ
Илир Красничи удаление (красная карточка) Эдуард Сарапий видео голов и обзор Полесье Житомир Оболонь Киев Полесье - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26 апреля 2026, 08:22 0
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Крис Ричардс – о матче с «горняками»

Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26 апреля 2026, 15:45 195
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих

Киевский клуб совершил чудо

Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Футбол | 26.04.2026, 16:59
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Малиновский не спас. Дженоа дома проиграл Комо
Футбол | 26.04.2026, 18:05
Малиновский не спас. Дженоа дома проиграл Комо
Малиновский не спас. Дженоа дома проиграл Комо
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26.04.2026, 09:41
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
О! То полісяни сильніше грають, коли в них видалити зайвого гравця? //гумор... 
Ответить
0
Популярные новости
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
Александр УСИК: «Вот эта дата, когда я завершу карьеру»
24.04.2026, 22:02 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины закончила турнир невероятным матчем
24.04.2026, 19:18 10
Хоккей
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем