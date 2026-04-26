ВИДЕО. Полесье выиграло первый тайм у Оболони благодаря голу Сарапия
Эдуард поразил ворота киевской команды на 18-й минуте матча 25-го тура УПЛ
Житомирское Полесье переиграло Оболонь в первом тайме матча 25-го тура УПЛ 2025/26 – 1:0.
Пока что единстенный гол в поединке был забит на 18-й минуте – после розыгрыша штрафного удара ворота киевской команды поразил капитан волков Эдуард Сарапий.
Для Сарапия этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата Украины.
Если Полесье выиграет этот матч, то в таблице УПЛ окажется на третьем месте с 49 очками, сместив Динамо (47 баллов) на пятую строчку.
Встреча Полесья и Оболони стартовала 26 апреля в 18:00 по Киеву на Центральном стадионе в Житомире.
