Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Полесье выиграло первый тайм у Оболони благодаря голу Сарапия
26 апреля 2026, 18:51
89
1

ВИДЕО. Полесье выиграло первый тайм у Оболони благодаря голу Сарапия

Эдуард поразил ворота киевской команды на 18-й минуте матча 25-го тура УПЛ

26 апреля 2026, 18:51 |
89
1 Comments
ВИДЕО. Полесье выиграло первый тайм у Оболони благодаря голу Сарапия
ФК Полесье. Эдуард Сарапий

Житомирское Полесье переиграло Оболонь в первом тайме матча 25-го тура УПЛ 2025/26 – 1:0.

Пока что единстенный гол в поединке был забит на 18-й минуте – после розыгрыша штрафного удара ворота киевской команды поразил капитан волков Эдуард Сарапий.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Сарапия этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата Украины.

Если Полесье выиграет этот матч, то в таблице УПЛ окажется на третьем месте с 49 очками, сместив Динамо (47 баллов) на пятую строчку.

Встреча Полесья и Оболони стартовала 26 апреля в 18:00 по Киеву на Центральном стадионе в Житомире.

ВИДЕО. Полесье выиграло первый тайм у Оболони благодаря голу Сарапия

Даниил Агарков Sport.ua
Полісся виграли перший тайм завдяки суддям!  Чистий пенальті не дали!
