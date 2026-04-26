Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Таблица Первой лиги. Буковине осталось одно очко для досрочного чемпионства
Украина. Первая лига
26 апреля 2026, 21:32
291
0

Команда из Черновцов уверенно идет на первом месте с 69 очками после 25 туров

ФК Буковина

24–26 апреля состоялись матчи 25-го тура Первой лиги Украины сезона 2025/26.

Буковина, которая уже гарантировала выход в УПЛ, переиграла Ниву Тернополь со счетом 1:0 благодаря голу Виталия Груши и уверенно возглавляет таблицу чемпионата.

У команды из города Черновцы в активе 69 очков. У ближайшего преследователя Черноморца, который в 25-м туре разгромно уступил Виктории 0:4, имеет в своем активе 54 балла.

До завершения сезона осталось провести пять туров – Буковине нужно добыть еще одно очко, чтобы досрочно гарантировать себе трофей.

Топ-7 Первой лиги: Буковина (69), Черноморец (54), Левый Берег (50), Агробизнес (46), Ингулец (38), ЮКСА (33), Прикарпатье (42).

Помимо Буковины, в УПЛ также выйдет вторая команда Первой лиги. Коллективы, которые займут третье и четвертое места, поборются в переходных матчах против двух худших команд элитного дивизиона.

Первая лига 2025/26. 25-й тур, 24–26 апреля

  • 24.04. 16:00. Буковина – Нива Тернополь – 1:0
  • 25.04. 12:00. Агробизнес – Ингулец – 1:0
  • 25.04. 13:30. Виктория – Черноморец – 4:0
  • 25.04. 15:00. Чернигов – Ворскла – 1:2
  • 26.04. 11:00. Металлист – Феникс-Мариуполь – 1:1
  • 26.04. 12:00. Пробой Городенка – Металлург – 3:1
  • 26.04. 13:30. Прикарпатье – ЮКСА – 1:2
  • 26.04. 15:00. Левый Берег – Подолье – 1:0

Таблица Первой лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 25 22 3 0 56 - 18 02.05.26 15:00 Подолье - Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина 69
2 Черноморец 25 16 6 3 35 - 17 03.05.26 15:00 Черноморец - Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец 54
3 Левый берег 25 15 5 5 39 - 19 02.05.26 15:00 Ворскла - Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь 50
4 Агробизнес 25 14 4 7 33 - 22 01.05.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла 46
5 Ингулец 25 10 8 7 33 - 25 03.05.26 15:00 Ингулец - Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА 38
6 ЮКСА 25 9 6 10 26 - 28 02.05.26 15:00 ЮКСА - Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА 33
7 Прикарпатье 25 8 8 9 29 - 28 03.05.26 15:00 Черноморец - Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист 32
8 Виктория 25 9 5 11 32 - 32 03.05.26 15:00 Металлург Зп - Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь 32
9 Пробой 25 8 5 12 26 - 31 03.05.26 15:00 Ингулец - Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой03.04.26 Пробой 3:0 Подолье 29
10 Ворскла 25 7 6 12 20 - 26 02.05.26 15:00 Ворскла - Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла 27
11 Нива Тернополь 25 6 9 10 19 - 26 02.05.26 15:00 Нива Тернополь - Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь 27
12 Металлист 24 7 6 11 23 - 30 02.05.26 15:00 Нива Тернополь - Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист 27
13 Чернигов 24 7 5 12 24 - 29 02.05.26 15:00 ЮКСА - Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина 26
14 Феникс-Мариуполь 25 6 7 12 22 - 32 01.05.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь 25
15 Подолье 25 4 7 14 18 - 37 02.05.26 15:00 Подолье - Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Пробой 3:0 Подолье 19
16 Металлург Зп 25 3 6 16 15 - 50 03.05.26 15:00 Металлург Зп - Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец 15
Полная таблица

По теме:
Игрок Оболони Семенов: «Пропустили трижды со стандартов. Так быть не может»
Игорь СУРКИС: «Болельщики должны терпеть. Я выкурил пачку сигарет»
Арда ТУРАН: «Особая благодарность, я очень их ценю»
Первая лига Украины статистические расклады чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Черноморец Одесса Левый Берег Киев Агробизнес Ингулец ЮКСА Тарасовка Прикарпатье Ивано-Франковск Виктория Сумы Пробой Городенка Ворскла Полтава Нива Тернополь Металлист Харьков Чернигов Феникс-Мариуполь Подолье Хмельницкий Металлург Запорожье
Даниил Агарков
Даниил Агарков
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 апреля 2026, 20:45 0
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча
Кудровка – Шахтер – 1:3. У горняков +8. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Футбол | 25 апреля 2026, 21:57 1
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей
Драма в финале ЛЧ Азии. Звездный клуб в овертайме вдесятером взял трофей

Аль-Ахли Джидда забил победный гол в ворота клуба Матида Зельвия на 96-й мин

Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Футбол | 26.04.2026, 19:58
Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Бокс | 26.04.2026, 09:41
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 17
Теннис
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
Ребров отправился на переговоры с одним из самых титулованных клубов страны
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 65
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем