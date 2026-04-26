Таблица Первой лиги. Буковине осталось одно очко для досрочного чемпионства
Команда из Черновцов уверенно идет на первом месте с 69 очками после 25 туров
24–26 апреля состоялись матчи 25-го тура Первой лиги Украины сезона 2025/26.
Буковина, которая уже гарантировала выход в УПЛ, переиграла Ниву Тернополь со счетом 1:0 благодаря голу Виталия Груши и уверенно возглавляет таблицу чемпионата.
У команды из города Черновцы в активе 69 очков. У ближайшего преследователя Черноморца, который в 25-м туре разгромно уступил Виктории 0:4, имеет в своем активе 54 балла.
До завершения сезона осталось провести пять туров – Буковине нужно добыть еще одно очко, чтобы досрочно гарантировать себе трофей.
Топ-7 Первой лиги: Буковина (69), Черноморец (54), Левый Берег (50), Агробизнес (46), Ингулец (38), ЮКСА (33), Прикарпатье (42).
Помимо Буковины, в УПЛ также выйдет вторая команда Первой лиги. Коллективы, которые займут третье и четвертое места, поборются в переходных матчах против двух худших команд элитного дивизиона.
Первая лига 2025/26. 25-й тур, 24–26 апреля
- 24.04. 16:00. Буковина – Нива Тернополь – 1:0
- 25.04. 12:00. Агробизнес – Ингулец – 1:0
- 25.04. 13:30. Виктория – Черноморец – 4:0
- 25.04. 15:00. Чернигов – Ворскла – 1:2
- 26.04. 11:00. Металлист – Феникс-Мариуполь – 1:1
- 26.04. 12:00. Пробой Городенка – Металлург – 3:1
- 26.04. 13:30. Прикарпатье – ЮКСА – 1:2
- 26.04. 15:00. Левый Берег – Подолье – 1:0
Таблица Первой лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|25
|22
|3
|0
|56 - 18
|02.05.26 15:00 Подолье - Буковина26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина
|69
|2
|Черноморец
|25
|16
|6
|3
|35 - 17
|03.05.26 15:00 Черноморец - Прикарпатье26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец
|54
|3
|Левый берег
|25
|15
|5
|5
|39 - 19
|02.05.26 15:00 Ворскла - Левый берег24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист08.04.26 Буковина 2:1 Левый берег03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь
|50
|4
|Агробизнес
|25
|14
|4
|7
|33 - 22
|01.05.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Агробизнес26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Агробизнес 1:2 Черноморец08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла
|46
|5
|Ингулец
|25
|10
|8
|7
|33 - 25
|03.05.26 15:00 Ингулец - Пробой26.04.26 Агробизнес 1:0 Ингулец19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Черноморец 2:0 Ингулец04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА
|38
|6
|ЮКСА
|25
|9
|6
|10
|26 - 28
|02.05.26 15:00 ЮКСА - Чернигов25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 ЮКСА 2:1 Агробизнес04.04.26 Ингулец 0:2 ЮКСА
|33
|7
|Прикарпатье
|25
|8
|8
|9
|29 - 28
|03.05.26 15:00 Черноморец - Прикарпатье25.04.26 Прикарпатье 1:2 ЮКСА18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист
|32
|8
|Виктория
|25
|9
|5
|11
|32 - 32
|03.05.26 15:00 Металлург Зп - Виктория26.04.26 Виктория 4:0 Черноморец19.04.26 ЮКСА 1:1 Виктория12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь
|32
|9
|Пробой
|25
|8
|5
|12
|26 - 31
|03.05.26 15:00 Ингулец - Пробой25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп18.04.26 Черноморец 1:0 Пробой12.04.26 Пробой 1:0 ЮКСА08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой03.04.26 Пробой 3:0 Подолье
|29
|10
|Ворскла
|25
|7
|6
|12
|20 - 26
|02.05.26 15:00 Ворскла - Левый берег26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Ворскла 0:1 Прикарпатье12.04.26 Виктория 1:0 Ворскла08.04.26 Ворскла 0:2 Пробой04.04.26 Агробизнес 2:0 Ворскла
|27
|11
|Нива Тернополь
|25
|6
|9
|10
|19 - 26
|02.05.26 15:00 Нива Тернополь - Металлист26.04.26 Буковина 1:0 Нива Тернополь18.04.26 Нива Тернополь 0:0 Левый берег11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Нива Тернополь 1:1 Прикарпатье03.04.26 Виктория 1:0 Нива Тернополь
|27
|12
|Металлист
|24
|7
|6
|11
|23 - 30
|02.05.26 15:00 Нива Тернополь - Металлист25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь17.04.26 Металлист 1:2 Буковина13.04.26 Левый берег 3:0 Металлист07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Прикарпатье 0:0 Металлист
|27
|13
|Чернигов
|24
|7
|5
|12
|24 - 29
|02.05.26 15:00 ЮКСА - Чернигов26.04.26 Чернигов 1:2 Ворскла18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Чернигов 1:0 Нива Тернополь07.04.26 Металлист 2:1 Чернигов03.04.26 Чернигов 0:1 Буковина
|26
|14
|Феникс-Мариуполь
|25
|6
|7
|12
|22 - 32
|01.05.26 15:00 Феникс-Мариуполь - Агробизнес25.04.26 Металлист 1:1 Феникс-Мариуполь19.04.26 Феникс-Мариуполь 1:1 Ингулец12.04.26 Буковина 2:1 Феникс-Мариуполь08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Левый берег 3:1 Феникс-Мариуполь
|25
|15
|Подолье
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|02.05.26 15:00 Подолье - Буковина24.04.26 Левый берег 1:0 Подолье18.04.26 Подолье 0:0 Чернигов11.04.26 Прикарпатье 1:1 Подолье07.04.26 Подолье 1:2 Виктория03.04.26 Пробой 3:0 Подолье
|19
|16
|Металлург Зп
|25
|3
|6
|16
|15 - 50
|03.05.26 15:00 Металлург Зп - Виктория25.04.26 Пробой 3:1 Металлург Зп19.04.26 Металлург Зп 1:6 Агробизнес12.04.26 Ингулец 0:0 Металлург Зп08.04.26 Феникс-Мариуполь 2:1 Металлург Зп03.04.26 Металлург Зп 0:1 Черноморец
|15
