Таблица Первой лиги. Буковине осталось одно очко для досрочного чемпионства

24–26 апреля состоялись матчи 25-го тура Первой лиги Украины сезона 2025/26.

Буковина, которая уже гарантировала выход в УПЛ, переиграла Ниву Тернополь со счетом 1:0 благодаря голу Виталия Груши и уверенно возглавляет таблицу чемпионата.

У команды из города Черновцы в активе 69 очков. У ближайшего преследователя Черноморца, который в 25-м туре разгромно уступил Виктории 0:4, имеет в своем активе 54 балла.

До завершения сезона осталось провести пять туров – Буковине нужно добыть еще одно очко, чтобы досрочно гарантировать себе трофей.

Топ-7 Первой лиги: Буковина (69), Черноморец (54), Левый Берег (50), Агробизнес (46), Ингулец (38), ЮКСА (33), Прикарпатье (42).

Помимо Буковины, в УПЛ также выйдет вторая команда Первой лиги. Коллективы, которые займут третье и четвертое места, поборются в переходных матчах против двух худших команд элитного дивизиона.

Первая лига 2025/26. 25-й тур, 24–26 апреля

24.04. 16:00. Буковина – Нива Тернополь – 1:0

25.04. 12:00. Агробизнес – Ингулец – 1:0

25.04. 13:30. Виктория – Черноморец – 4:0

25.04. 15:00. Чернигов – Ворскла – 1:2

26.04. 11:00. Металлист – Феникс-Мариуполь – 1:1

26.04. 12:00. Пробой Городенка – Металлург – 3:1

26.04. 13:30. Прикарпатье – ЮКСА – 1:2

26.04. 15:00. Левый Берег – Подолье – 1:0

