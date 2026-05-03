Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»

Президент «Динамо» Игорь Суркис вспомнил, как в свое время продавал Виталия Миколенко.

«Миколенко тогда сыграл в еврокубках и в сборной. Благодаря ему победили Португалию. На него смотрели, я назвал большую сумму. Я сказал, что продам его за 30 миллионов (евро или долларов). За Матвиенко из «Шахтера» тогда давали 30 или 25 – они сказали 50.

Это были нормальные торги, это нормально. Я понимал, что в этом диапазоне мы сойдемся. Мне было важно, чтобы Миколенко был тогда сам готов. Мне было важно, чтобы Виталий сам был готов к трансферу, ведь он для меня как сын», — сказал Суркис.

В начале 2022 года Миколенко перешел в «Эвертон» за 23,5 миллиона евро.