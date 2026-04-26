Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о работе тренера клуба Игоря Костюка и отреагировал на слухи о возможном назначении Александра Петракова.

– С моей стороны было бы некорректно оценивать работу главного тренера сейчас – когда сезон еще не закончился, и мы не можем подвести его итоги. На сегодняшний день, не буду скрывать: мне нравится то, что делает Костюк.

Это касается, в первую очередь, его подхода к процессу — смелости в кадровых решениях, развития молодых игроков, коммуникации с командой и построения тренировочного процесса. У нас не бывает так, чтобы за три дня до матча все игроки знали стартовый состав. Спросите у любого тренера-профессионала: нелегко построить микроцикл таким образом, чтобы сохранить конкуренцию и мотивацию у всех футболистов до самого дня игры.

– С чем тогда связываете слухи о кандидатах на замену Костюку – например, Александре Петракове?

– Наверное, сбежал кто-то из пациентов больницы имени Павлова. Комментировать бред больных людей – работа не президента футбольного клуба, а узкоспециализированных экспертов.