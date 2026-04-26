Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова
Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова

Президент киевлян выразил доверие нынешнему наставнику

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о работе тренера клуба Игоря Костюка и отреагировал на слухи о возможном назначении Александра Петракова.

– С моей стороны было бы некорректно оценивать работу главного тренера сейчас – когда сезон еще не закончился, и мы не можем подвести его итоги. На сегодняшний день, не буду скрывать: мне нравится то, что делает Костюк.

Это касается, в первую очередь, его подхода к процессу — смелости в кадровых решениях, развития молодых игроков, коммуникации с командой и построения тренировочного процесса. У нас не бывает так, чтобы за три дня до матча все игроки знали стартовый состав. Спросите у любого тренера-профессионала: нелегко построить микроцикл таким образом, чтобы сохранить конкуренцию и мотивацию у всех футболистов до самого дня игры.

– С чем тогда связываете слухи о кандидатах на замену Костюку – например, Александре Петракове?

– Наверное, сбежал кто-то из пациентов больницы имени Павлова. Комментировать бред больных людей – работа не президента футбольного клуба, а узкоспециализированных экспертов.

По теме:
Кудровка – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Федык пояснил фиаско Руха против Карпат: «Они играют нашими игроками»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александр Петраков Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Футбол | 25 апреля 2026, 11:07 0
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа
Малиновский выступил с заявлением о Де Росси перед уходом из Дженоа

Руслан расхвалил итальянского специалиста

Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Футбол | 25 апреля 2026, 08:47 5
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины

Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»

Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Футбол | 25.04.2026, 09:25
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Смотришь и просто в шоке от этого»
Футбол | 26.04.2026, 00:22
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Смотришь и просто в шоке от этого»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Смотришь и просто в шоке от этого»
Йожеф САБО: «Когда сезон закончится, они разойдутся, разлетятся»
Футбол | 25.04.2026, 23:22
Йожеф САБО: «Когда сезон закончится, они разойдутся, разлетятся»
Йожеф САБО: «Когда сезон закончится, они разойдутся, разлетятся»
Оцінювати роботу Костюка і по закінченню сезону в принципі не коректно, тому що Костюк не готував цю команду до сезону.
Якихось особливих змін в грі не спостерігається, єдине що значно вплинуло на покращення гри Динамо, це поява "свіжої крові", в лиці нових гравців, Пономаренка, Редушка. 
Ну загалом команда почала виглядати краще ніж при Шовкоському під кінець, так що можливо Костюк і залишиться 
Олійченко, цеж він про тебе сказав - не доганяєш ?
Популярные новости
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
25.04.2026, 00:22 13
Теннис
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 15
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 64
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
