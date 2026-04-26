Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 18:44
Тренер «Металлиста 1925» поделился эмоциями от ничейного поединка

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал ничейный матч с ЛНЗ в 25-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

– Ничья в поединке с сильным соперником. Довольны ли вы тем, как команда отреагировала на прошлое поражение от «Чернигова»?

– Да, конечно, мы довольны реакцией команды. За эти два-три дня проделали большую работу, чтобы улучшить психологическое состояние. Сегодня ребята вышли на матч мотивированными и, считаю, показали очень хорошую игру. Не хватило победы, так как соперник тоже очень сильный. В конце матча у нас был момент, могли забить. Мы доминировали большую часть игры, а ЛНЗ искал свои шансы в контратаках. Мы понимали, что матч будет складываться именно так, поэтому ничья, можно сказать, закономерна.

– Насколько поражение от «Чернигова» повлияло на подготовку к этому матчу и успели ли игроки восстановиться морально?

– Я уже говорил, что благодарен команде за отношение. Они вышли на матч в хорошем настроении. Считаю, что в психологическом плане мы восстановились. Двигаемся дальше как команда и как клуб. Это поражение сделает нас только сильнее.

– Повлиял ли фактор погоды на игру команды?

– Да, погода менялась, и ветер, особенно во втором тайме, усложнял игру. Ребята после матча тоже говорили, что было непросто. Это мешало и нам, и ЛНЗ. Но есть как есть – мы не можем изменить погодные условия.

– Сегодня были определенные тактические изменения. Это под конкретного соперника?

– Мы готовимся отдельно к каждому сопернику. Сегодня выбрали такой план на игру, и, считаю, он работал. Благодаря этому плану мы и забили гол, но до этого пропустили. Затем пытались давить, создавали моменты. ЛНЗ искал свои шансы в контратаках и стандартах. Мы понимали, что матч будет именно таким. Нужно было лучше реализовывать свои моменты.

– Сегодня Кастильо вышел на поле и чуть не стал «джокером»?

– Он заслужил свой шанс. Хорошо работает на тренировках, умеет действовать в ограниченном пространстве. В этом матче он хорошо воспользовался своим моментом.

– Следили ли за результатами других матчей?

– Честно говоря, немного неожиданный результат. Теннисный счёт удивил.

Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем