БАРТУЛОВИЧ – о матче с ЛНЗ: «Мы доминировали, а они играли на контратаках»

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал ничейный матч с ЛНЗ в 25-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

– Ничья в поединке с сильным соперником. Довольны ли вы тем, как команда отреагировала на прошлое поражение от «Чернигова»?

– Да, конечно, мы довольны реакцией команды. За эти два-три дня проделали большую работу, чтобы улучшить психологическое состояние. Сегодня ребята вышли на матч мотивированными и, считаю, показали очень хорошую игру. Не хватило победы, так как соперник тоже очень сильный. В конце матча у нас был момент, могли забить. Мы доминировали большую часть игры, а ЛНЗ искал свои шансы в контратаках. Мы понимали, что матч будет складываться именно так, поэтому ничья, можно сказать, закономерна.

– Насколько поражение от «Чернигова» повлияло на подготовку к этому матчу и успели ли игроки восстановиться морально?

– Я уже говорил, что благодарен команде за отношение. Они вышли на матч в хорошем настроении. Считаю, что в психологическом плане мы восстановились. Двигаемся дальше как команда и как клуб. Это поражение сделает нас только сильнее.

– Повлиял ли фактор погоды на игру команды?

– Да, погода менялась, и ветер, особенно во втором тайме, усложнял игру. Ребята после матча тоже говорили, что было непросто. Это мешало и нам, и ЛНЗ. Но есть как есть – мы не можем изменить погодные условия.

– Сегодня были определенные тактические изменения. Это под конкретного соперника?

– Мы готовимся отдельно к каждому сопернику. Сегодня выбрали такой план на игру, и, считаю, он работал. Благодаря этому плану мы и забили гол, но до этого пропустили. Затем пытались давить, создавали моменты. ЛНЗ искал свои шансы в контратаках и стандартах. Мы понимали, что матч будет именно таким. Нужно было лучше реализовывать свои моменты.

– Сегодня Кастильо вышел на поле и чуть не стал «джокером»?

– Он заслужил свой шанс. Хорошо работает на тренировках, умеет действовать в ограниченном пространстве. В этом матче он хорошо воспользовался своим моментом.

– Следили ли за результатами других матчей?

– Честно говоря, немного неожиданный результат. Теннисный счёт удивил.